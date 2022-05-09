Avatar 2: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer (Video)

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser trailer του Avatar 2 με τίτλο «The Way of Water», 13 ολόκληρα χρόνια μετά το ντεμπούτο του.

Αν και αρχικά, ο Τζέιμς Κάμερον θεωρούσε ότι η ταινία θα ολοκληρωθεί το 2024, τελικά τα κατάφερε νωρίτερα και το κοινό του Avatar έχει την ευκαιρία να απολαύσει ήδη, το τρέιλερ.

Η δεύτερη ταινία «Avatar» συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε η πρώτη, με τους Σάλι και Νεϊτίρι να δημιουργούν την οικογένειά τους στον πλανήτη Πανδώρα και να αντιμετωπίζουν νέες απειλές για τον αναπτυσσόμενο πολιτισμό της.

Όσον αφορά τους ηθοποιούς, πολλοί από την πρώτη ταινία θα επιστρέψουν συμπεριλαμβανομένων των Ζόι Σαλντάνα (Νεϊτίρι), Σιγκούρνι Γουίβερ σε νέο ρόλο και Σαμ Γουόρθινγκτον ως Τζέικ Σάλι. Όμως, στο καστ θα συμμετάσχουν κι άλλα ονόματα όπως η Κέιτ Γουίνσλετ, η Μισέλ Γιο και η Ούνα Τσάπλιν.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Δεκεμβρίου του 2022.

