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Τραγωδία σε χωριό της Άρτας. Άνδρας 67 ετών έχασε τη ζωή του από τσιμπήματα σφήκας.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο κτήμα του για εργασίες όταν δέχθηκε τσιμπήματα από σφήκες. Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός ζήτησε άμεσα βοήθεια.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο της Άρτας.

Οι γιατροί κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια για να τον επαναφέρουν στη ζωή, προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Τα τσιμπήματα αποδείχθηκαν θανατηφόρα για τον άτυχο άνδρα.

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