Δέσποινα Βανδή – Μελίνα Νικολαΐδη: Το σχόλιο της Άννας Βίσση για το ντουέτο (Videos)

Η Μελίνα Νικολαΐδη και η Δέσποινα Βανδή εντυπωσίασαν με το ντουέτο τους στο Κατράκειο Θέατρο.

Μετά το χειροκρότημα, η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram βίντεο από την πρόβα που έκανε με την κόρη της λίγο πριν τη συναυλία.

«Η πρώτη μας και τελευταία προβα που κάναμε μια μέρα πριν τη συναυλία στο Κατράκειο!

Το stage στηνόταν κι εμείς σε μια γωνία με το μαέστρο μας κάναμε μια προσπάθεια να δούμε πως βγαίνει! Αστέρι μου», έγραψε η τραγουδίστρια.

«Μπράβο και στις δυο για διαφορετικούς λόγους ταιριαστές οι φωνές και πιο ταιριαστή ακόμα η Σχέση», σχολίασε η Άννα Βίσση.

«Αχ Αννα μου! Καλά να είναι τα παιδιά μας! Ευτυχισμένα και γερά κι εμείς μαζί τους», της απάντησε η Δέσποινα Βανδή.

Διαβάστε επίσης:

Αφροδίτη Γραμμέλη: Κατέρρευσε μιλώντας για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του γιου της (Video)

Αμάντα Γεωργιάδη: Μετά τη Eurovision, πήρε το πτυχίο της στην ιατρικής (Photo)

«Χαμογέλα και πάλι»: Επέστρεψε η Σίσσυ Χρηστίδου – «Τα πήρα τα ρεπό μου μια και καλή»