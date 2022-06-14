Σοκ στη Σικελία: Μητέρα σκότωσε την 5χρονη κόρη της – Κατήγγειλε ότι την απήγαγαν για να μην την υποψιαστούν

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σικελία η είδηση ότι μητέρα ομολόγησε το φόνο της 5χρονης κόρης της, για την οποία αρχικά είχε καταγγείλει αρπαγή της από ενόπλους.

Η 23χρονη μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία της Σικελίας ότι τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι απήγαγαν την κόρη της, την ώρα που παραλάμβανε το παιδί από τον παιδικό σταθμό.

Ξεκινώντας, όμως, τις έρευνες, οι «καραμπινιέρι» διαπίστωσαν ότι η καταγγελία της μητέρας δεν ήταν ιδιαίτερα αξιόπιστη, καθώς προέκυψαν σύντομα αρκετές ανακρίβειες.

Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανάκρισης, η μητέρα μφέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις κατά την εξιστόρηση των γεγονότων. Τελικά η νεαρή γυναίκα «έσπασε» και έδειξε το σημείο όπου βρισκόταν το πτώμα της κόρης της, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι τους.

Όπως μεταδίδει η ANSA, η ανακάλυψη του πτώματος φέρεται να κατέστη δυνατή χάρη στην «πίεση που της ασκήθηκε κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων» από τους ερευνητές.

Πρόκειται για την κατάληξη μιας υπόθεσης που από το απόγευμα της Δευτέρας (13/6) ανησύχησε την Ιταλική κοινή γνώμη και που, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται περί οικογενειακής τραγωδίας.

