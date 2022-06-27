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ΚΟΣΜΟΣ

Χρίστος Καλουντζόγλου ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

27.06.2022 12:28

Απίστευτο: Βρέθηκε σχεδόν άθικτο μωρό μαμούθ στους πάγους του Καναδά – Ηλικίας περίπου 35.000 ετών! (Photo)

27.06.2022 12:28
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Ένας νεαρός χρυσοθήρας σκάβει στον παγετώνα Κλόνταϊκ του βόρειου Καναδά, σε μια περιοχή που αποκαλείται «ποτάμι Εύρηκα».

Η σκαπάνη του χτυπά κάτι που δεν είναι φλέβα χρυσού, αλλά αποδεικνύεται το ίδιο πολύτιμο εύρημα. Σκάβει με προσοχή και αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται την βοήθεια κάποιων ειδικών.

Οι παλαιοντολόγοι διαπιστώνουν ότι ο χρυσοθήρας είχε βρει το καλύτερα μουμιοποιημένο μωρό μαμούθ που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στην αμερικανική ήπειρο.

Πρόκειται για ένα μωρό μαμούθ ηλικίας περίπου 35.000 ετών! Το «ποτάμι Εύρηκα» δικαιολογεί την ονομασία του…

«Είναι ένα από τα πιο απίστευτα άριστα μουμιοποιημένα ζώα της εποχής των παγετώνων που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στον κόσμο», λέει ο παλαιοντολόγος Γκραντ Ζαζούλα, που εργάζεται στην περιοχή Γιούκον του Καναδά.

«Είναι θαυμάσια και όμορφη. Έχει τον κορμό, την ουρά, μικρά αφτιά. Την μικρή προβοσκίδα που χρησιμοποιούσε για να κόβει γρασίδι», λέει ο Γκραντ Ζαζούλα στην καναδική τηλεόραση και περιγράφει το εύρημα ως «το πιο σημαντικό για την παλαιοντολογία στη βόρεια Αμερική».

Το περισσότερο μέρος του δέρματος και οι τρίχες που το καλύπτουν είναι σχεδόν άθικτα, πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο μουμιοποιημένο θηλαστικό στην ήπειρο!

Το μικρό μαμούθ ήταν μόλις ενός μήνα όταν πέθανε και το μήκος του ήταν μόλις 140 εκατοστά.

Οι ντόπιοι έκαναν μια τελετή για το μικρό μαμούθ και του έδωσαν το όνομα Nun cho ga, που στην γλώσσα των ιθαγενών Χαν, σημαίνει «το μεγάλο μωρό»

Οι ντόπιοι ζήτησαν η μεταφορά του ζώου να γίνει «με τρόπο που τιμά τις παραδόσεις, την κουλτούρα και τους νόμους μας», επισημαίνοντας ότι «το μεγάλο μωρό επέλεξε να αποκαλυφθεί ενώπιον όλων μας».

Οι γεωλόγοι και οι παλαιοντολόγοι που έσπευσαν όταν τους κάλεσε η εταιρία εκμετάλλευσης των χρυσορυχείων της περιοχής, έφτασαν στο σημείο με την βοήθεια ιθαγενών.

«Το καταπληκτικό είναι ότι μία ώρα αφότου φτάσαμε ο ουρανός άνοιξε, έγινε μαύρος, άρχισε να αστράφτει και να πέφτει καταρρακτώδης βροχή. Αν δεν την ανακαλύπταμε εκείνη την ώρα, θα χανόταν μέσα στην καταιγίδα», λέει ο Ζαζούλα.

Στο στομάχι του μικρού μαμούθ βρέθηκε λίγο γρασίδι, που σημαίνει ότι στις τελευταίες στιγμές του το μωρό μαμούθ περιφερόταν και βοσκούσε σε μία έκταση που εκείνη την εποχή φιλοξενούσε άγρια άλογα, λιοντάρια και γιγαντιαίους βίσωνες.

Η άριστη διατήρηση του μαμούθ οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι τελείωσε παγιδευμένη στην λάσπη, πριν παγώσει μέσα στον παγετώνα.

«Η διαδικασία από την παγίδευση του ζώου μέχρι που σκεπάστηκε από τους πάγους έγινε πολύ, πολύ γρήγορα», λέει ο Ζαζούλα, προσθέτοντας ότι «θα χρειαστούν μέρες, εβδομάδες και μήνες δουλειάς με τους ντόπιους για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και τι έχουμε να μάθουμε από αυτό».

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