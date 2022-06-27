Τραγωδία στην Ιορδανία: Δέκα νεκροί και τουλάχιστον 251 τραυματίες από διαρροή τοξικού αερίου στο λιμάνι της Άκαμπα (Video)

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιορδανία και 251 τραυματίστηκαν όταν διέρρευσε αέριο χλώριο από μια δεξαμενή αποθήκευσης στο λιμάνι της Άκαμπα.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους και να μην κυκλοφορούν έξω.

Η διαρροή προκλήθηκε όταν μια δεξαμενή που περιείχε 25 τόνους αερίου χλωρίου, η οποία επρόκειτο να εξαχθεί στο Τζιμπουτί, έπεσε κατά τη μεταφορά της σε ένα πλοίο.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι οι ειδικοί προσπαθούν ακόμη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, έχουν σταλεί στην Άκαμπα αεροπλάνα για να παραλάβουν όσους ενδεχομένως χρειαστεί να φύγουν από την πόλη.

Ο πρωθυπουργός Μπίσερ Αλ Χασάουνεχ έφτασε στην Άκαμπα και κατευθύνθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί ορισμένοι από τους τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός συγκρότησε επίσης μια ερευνητική επιτροπή, με επικεφαλής τον υπουργό Εσωτερικών, που θα αναλάβει να διερευνήσει το δυστύχημα.

Una cámara captó estas imágenes de la fuga de gas tóxico en un buque cisterna en el puerto de Aqaba, y causó hasta el momento la muerte de 5 jordanos y la intoxicación de otros 234.



