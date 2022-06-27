search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2022 20:31

Τραγωδία στην Ιορδανία: Δέκα νεκροί και τουλάχιστον 251 τραυματίες από διαρροή τοξικού αερίου στο λιμάνι της Άκαμπα (Video)

27.06.2022 20:31
jordan_new
Πηγή: Pixabay

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιορδανία και 251 τραυματίστηκαν όταν διέρρευσε αέριο χλώριο από μια δεξαμενή αποθήκευσης στο λιμάνι της Άκαμπα.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους και να μην κυκλοφορούν έξω.

Η διαρροή προκλήθηκε όταν μια δεξαμενή που περιείχε 25 τόνους αερίου χλωρίου, η οποία επρόκειτο να εξαχθεί στο Τζιμπουτί, έπεσε κατά τη μεταφορά της σε ένα πλοίο.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι οι ειδικοί προσπαθούν ακόμη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, έχουν σταλεί στην Άκαμπα αεροπλάνα για να παραλάβουν όσους ενδεχομένως χρειαστεί να φύγουν από την πόλη.

Ο πρωθυπουργός Μπίσερ Αλ Χασάουνεχ έφτασε στην Άκαμπα και κατευθύνθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί ορισμένοι από τους τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός συγκρότησε επίσης μια ερευνητική επιτροπή, με επικεφαλής τον υπουργό Εσωτερικών, που θα αναλάβει να διερευνήσει το δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης:

Ραφήνα: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους συλληφθέντες για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 42χρονου (Video)

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για τη θανάτωση του χιμπατζή: «Τηρήσαμε όλα τα πρωτόκολλα, δεν υπήρχε άλλη επιλογή» (video)

Δημήτρης Λιγνάδης: Όταν άκουσα για ένταλμα σύλληψης νόμιζα ότι ήταν τρολιά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 123- new

Το… τερμάτισε ο Τραμπ: Διαδικτυακό παραλήρημα επί παντός επιστητού

akylas ferto 77- new
MEDIA

Libération: Η Ελλάδα με τον Akylas στα φαβορί για να κερδίσουν τη φετινή Eurovision

livanos 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στον Λίβανο παρά την εκεχειρία: Εκατοντάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Χτυπούν διασώστες, επιδρομές σε νοσοκομεία

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Βαλένθια θα απαγορεύσει την είσοδο στον Γιαννακόπουλο, αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο VIP box για να τον εμποδίσουν να μπει

stournaras_0104_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιάννης Στουρνάρας: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ενεργειακή ασφάλεια – Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:10
trump 123- new

Το… τερμάτισε ο Τραμπ: Διαδικτυακό παραλήρημα επί παντός επιστητού

akylas ferto 77- new
MEDIA

Libération: Η Ελλάδα με τον Akylas στα φαβορί για να κερδίσουν τη φετινή Eurovision

livanos 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στον Λίβανο παρά την εκεχειρία: Εκατοντάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Χτυπούν διασώστες, επιδρομές σε νοσοκομεία

1 / 3