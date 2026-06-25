Μουντιάλ 2026: Η Βοσνία επικράτησε με 3-1 του Κατάρ και βλέπει πρόκριση (Video)

Έστω και δύσκολα η Βοσνία νίκησε 3-1 το Κατάρ μπροστά σε 67.000 θεατές στο Σιάτλ και ολοκλήρωσε τους αγώνες της στον 2ο όμιλο του Μουντιάλ με 4 βαθμούς, που πιθανότατα είναι αρκετοί για να τη στείλουν στους «32» της οργάνωσης. Το Κατάρ κατετάγη στην 4η θέση και επιστρέφει στη Ντόχα.

Το σκορ άνοιξε στο 29΄ με βολίδα εκτός περιοχής ο 18χρονος Κερίμ Αλαιμπέγκοβιτς κι έγινε ένας από τους νεότερους σκόρερ στην Ιστορία του θεσμού. Πέντε λεπτά αργότερα (34΄) ο Έντιν Τζέκο έκανε την προσπάθεια και ο γκολκίπερ Αμπουνάντα στην προσπαθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Ο 40χρονος αρχηγός της εθνικής Βοσνίας είχε δοκάρι στο 38΄ χάνοντας την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι να ξαναμπεί στο παιχνίδι, καθώς μείωσε στο 42΄ με τον Αλχάιντος με κοντινή προβολή, ενώ απείλησε άμεσα με ισοφάριση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, όμως το διαγώνιο σουτ του Μιγκέλ αποκρούστηκε από το δεξί δοκάρι του Βασίλι.

Στο β΄ ημίχρονο έπεσε ο ρυθμός, το Κατάρ άρχισε να ελπίζει ότι προς το τέλος θα μπορούσε να πετύχει κάτι καλό, όμως στο 80΄ ακόμα ένας νεαρός Βόσνιος, ο 21χρονος Εμίρ Μάμιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με σουτ μέσα στην περιοχή.

Διαιτητής: Χεσούς Βαλενσουέλα (Βενεζουέλα)

Κίτρινες: Φατί

Οι ενδεκάδες:

ΒΟΣΝΙΑ (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Κολάσινατς, Κάτιτς (63΄ Χατζικάνουντιτς), Ράντελιτς, Μάλιτς (46΄ Μέμιτς), Μπάσιτς, Σούνιτς (46΄ Ταχίροβιτς), Ντεμίροβιτς, Τζέκο (63΄ Μάμιτς), Αλαϊμπέγκοβιτς (82΄ Μπούρνιτς), Μπαϊρακτάρεβιτς.

ΚΑΤΑΡ (Χουλέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Μιγκέλ, Λαγιέ, Γκαμπέρ (46΄ Αμπντουλαζίζ), Κούκι, Αλμπράκε, Μπουντιάφ (72΄ Αλμόεζ), Φατί (79΄ Αλαεντίν), Εντμίλσον (79΄ Μανάι), Αλχάιντος (55΄ Αλγκανεχί), Αφίφ

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