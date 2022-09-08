Netflix: Λανσάρει τη μίνι σειρά «Copenhagen Cowboy» στο Φεστιβάλ της Βενετίας (photos/video)

Την επίσημη πρώτη της στο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας αναμένεται να κάνει αυτές τις ημέρες η μίνι σειρά «Copenhagen Cowboy» του Netflix.

Προ ημέρων η συνδρομητική πλατφόρμα ροής έδωσε στη δημοσιότητα και το σχετικό teaser.

Η σειρά έξι επεισοδίων του Netflix σηματοδοτεί την πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Νίκολας Γουίντινγ Ριφν στην πατρίδα του τη Δανία, έπειτα από 15 χρόνια.

Το «Copenhagen Cowboy», της σχολής του σκανδιναβικού νουάρ, έχει στο επικεντρό της τη νεαρή γυναίκα Μιού- την υποδύεται η Άνγκελα Μπουντάλοβιτς– η οποία, στο τέλος μιας ζωής σε συνθήκη υποτέλειας και στην ανατολή μιας νέας αρχής, διασχίζει το δυσοίωνο τοπίο του υπόκοσμου της Κοπεγχάγης. Σε αναζήτηση δικαιοσύνης και εκδίκησης, «πέφτει πάνω» στη «νέμεσή» της, τη Ρακέλ και μαζί βιώνουν μια οδύσσεια μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού. Στο περιπετειώδες ταξίδι διαπιστώνουν ότι το παρελθόν μεταμορφώνει και καθορίζει το μέλλον τους.

Ως λυρικό νεονουάρ χαρακτηρίζει ο σκηνοθέτης το έργο του κάθε επεισόδιο του οποίο έχει διάρκεια σχεδόν δύο ώρες. «Για μένα είμαι μια χαρά, αλλά οι συνολικά 13 ώρες στις οποίες ολοκληρώνεται η ιστορία ίσως είναι μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζωή κάποιου. Είναι πάντως εμπειρία», δήλωσε ο Γουίντινκγ Ριφν στο Indie Wire.

Και με αφορμή την παραγωγή της σειράς για το Netflix υπογράμμισε πως «αυτό που για μένα έχει ενδιαφέρον στο στρίμινγκ -καθώς η γραμμική τηλεόραση είναι τελειωμένη υπόθεση- είναι μια εντελώς νέα ευκαιρία. Και με μία έννοια είναι διαφορετική επειδή είναι ανεξέλεγκτη. Απλά κάποιος συνδέεται και αποσυνδέεται όποτε θέλει. Οι παραγωγές σειρών επεισοδίων σχεδιάστηκαν όταν η τηλεοπτική λογική ήθελε ένα επεισόδιο την εβδομάδα στα αναλογικά κανάλια. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί διατηρούμε την ίδια αφήγηση και την ίδια δομή σε μια εποχή που πλέον δεν υπάρχει».

Για τον Ριφν το στρίμινγκ είναι η «επόμενη ημέρα», η οποία είναι ήδη εδώ. «Η οπτικοακουστική βιομηχανία προς τα εκεί κινείται. Είναι κοινό μυστικό. Η διαφορά του στρίμινγκ και του παραδοσιακού τρόπου θέασης είναι η διαρκής ροή ενέργειας γύρω μας 24ωρες το 24ωρο και μπορούμε να την καταναλώσουμε όποτε θέλουμε. Και αυτή είναι η νέα ιδεολογία για να υπάρχει κάποιος στο οπτικοακουστικό χώρο».

