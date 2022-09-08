search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:35
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2022 18:23

«Στο Πλεχτό»: Η ψυχαγωγική εκπομπή της COSMOTE TV επιστρέφει για 4η σεζόν

08.09.2022 18:23
cosmote

Η δημοφιλής ψυχαγωγική εκπομπή «Στο Πλεχτό» επιστρέφει τη Δευτέρα 12/9, για 4η σεζόν, αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Και επειδή «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», οι Νικόλας Ράπτης, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μάκης Παπασημακόπουλος και Γιώργος Λέντζας θα βρίσκονται μέσα σε κάθε φάση για να προσφέρουν άφθονο γέλιο, εμπνεόμενοι από τον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου.

Με την πιο ξεχωριστή «dream team» στο «τιμόνι» της εκπομπής, οι τηλεθεατές θα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα για όλα τα ποδοσφαιρικά highlights της νέας σεζόν, με πρωτότυπο σχολιασμό και κωμική διάθεση. Το φετινό, ανανεωμένο «Πλεχτό» επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, νέες ενότητες και τηλεπαιχνίδια, ενώ αγαπημένα αφιερώματα και στήλες, όπως το «Scouting report» θα συνεχίσουν να γεμίζουν με γέλιο τα βράδια μας.  

Η εκπομπή «Στο Πλεχτό», θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00 στο COSMOTE SPORT 2HD. Το πρώτο επεισόδιο θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και μέσα από το επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV. Αμέσως μετά την προβολή τους, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα για προβολή στον on demand κατάλογο της COSMOTE TV.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsouvelas_ndp_1909
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

cruise-control
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ισχύει στην πραγματικότητα το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

FLORIDIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Έντονο επεισόδιο Γιώργου Φλωρίδη – Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη

donald_trump_new
MEDIA

ΜΜΕ – ΗΠΑ: Ο Τραμπ ξαναθέτει θέμα ανάκλησης αδειών καναλιών που του ασκούν κριτική

adonis_georgiadis_1009_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ο υπουργός Υγείας στο Νοσοκομείο της Δράμας για τις ελλείψεις παθολόγων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:34
tsouvelas_ndp_1909
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η έμμεση αναφορά στη Γάζα και το «μάτι» της Δίκης που βλέπει τα πάντα

cruise-control
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ισχύει στην πραγματικότητα το cruise control και την κατανάλωση καυσίμου

FLORIDIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Έντονο επεισόδιο Γιώργου Φλωρίδη – Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη

1 / 3