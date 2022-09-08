«Στο Πλεχτό»: Η ψυχαγωγική εκπομπή της COSMOTE TV επιστρέφει για 4η σεζόν

Η δημοφιλής ψυχαγωγική εκπομπή «Στο Πλεχτό» επιστρέφει τη Δευτέρα 12/9, για 4η σεζόν, αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Και επειδή «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», οι Νικόλας Ράπτης, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μάκης Παπασημακόπουλος και Γιώργος Λέντζας θα βρίσκονται μέσα σε κάθε φάση για να προσφέρουν άφθονο γέλιο, εμπνεόμενοι από τον μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου.

Με την πιο ξεχωριστή «dream team» στο «τιμόνι» της εκπομπής, οι τηλεθεατές θα ενημερώνονται κάθε εβδομάδα για όλα τα ποδοσφαιρικά highlights της νέας σεζόν, με πρωτότυπο σχολιασμό και κωμική διάθεση. Το φετινό, ανανεωμένο «Πλεχτό» επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις, νέες ενότητες και τηλεπαιχνίδια, ενώ αγαπημένα αφιερώματα και στήλες, όπως το «Scouting report» θα συνεχίσουν να γεμίζουν με γέλιο τα βράδια μας.

Η εκπομπή «Στο Πλεχτό», θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00 στο COSMOTE SPORT 2HD. Το πρώτο επεισόδιο θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και μέσα από το επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV. Αμέσως μετά την προβολή τους, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα για προβολή στον on demand κατάλογο της COSMOTE TV.