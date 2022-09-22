Τουρκία: Έκθεση – κόλαφος της Human Rights Watch για την παιδική εργασία (Photos)

Οι Ευρωπαίοι παράγουν πλαστικά απόβλητα και τα εξάγουν στην Τουρκία όπου γίνεται ανακύκλωση.

Στα κέντρα ανακύκλωσης εργάζονται ακόμα και παιδιά εννέα χρόνων, καθώς οι τουρκικές αρχές κάνουν πως δεν βλέπουν ότι παραβιάζεται ο νόμος. Έτσι η υγεία των παιδιών τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο, εξαιτίας της αδιαφορίας των αρμόδιων τουρκικών αρχών, όπως επισημαίνει σε έκθεσή της η οργάνωση Human Rights Watch.

Οι βολές στρέφονται κυρίως κατά της τουρκικής κυβέρνησης που εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων που ζουν σε σπίτια «επικίνδυνα κοντά» στα κέντρα ανακύκλωσης πλαστικών και οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά και δερματικά προβλήματα.

Αλλά η Human Rights Watch τονίζει επίσης ότι η ΕΕ, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πλαστικών αποβλήτων στην Τουρκία στο διάστημα 2017-2021, συμβάλλει «σημαντικά» στην έκθεση των παιδιών και των ενηλίκων σε συνθήκες που είναι επικίνδυνες για την υγεία τους.

Μετά την απόφαση της Κίνας να απαγορεύσει την εισαγωγή πλαστικών αποβλήτων, το 2018, τα πλαστικά σκουπίδια των ευρωπαίων εξάγονται στην Τουρκία. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν ραγδαία, κατά 1200% και από 38.804 τόνους το 2018 έφτασαν το 2021 στους 446,432 τόνους. Το 2021 η Βρετανία εξήγαγε στην Τουρκία ακόμα 122.898 τόνους πλαστικών αποβλήτων.

Η Κρίστα Σενούμ, συνεργάτις της Human Rights Watch και επικεφαλής της έρευνας για την κατάσταση στην Τουρκία δήλωσε ότι «η κυβέρνηση της Τουρκίας αποτυγχάνει ως προς την εφαρμογή των νόμων. Έχει κανόνες για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, αλλά η αδιαφορία για την εφαρμογή τους αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών».

«Οι πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης στέλνουν τα σκουπίδια τους στην Τουρκία, σε κάποιες από τις πιο ευάλωτες κοινότητες, που περιλαμβάνουν παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες, που εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία τους», πρόσθεσε η Κρίστα Σενούμ, απευθύνοντας έκκληση στην ΕΕ και στις άλλες χώρες να διαχειριστούν οι ίδιες τα πλαστικά απόβλητα και να μην τα εξάγουν στην Τουρκία, «προκαλώντας προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων και στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Στην Τουρκία ο νόμος απαγορεύει να εργάζονται ανήλικα παιδιά σε χώρους διαχείρισης αποβλήτων, μεταξύ των οποίων και οι μονάδες ανακύκλωσης πλαστικού.

Όμως η Human Rights Watchμετά από συνεντεύξεις με 64 άτομα, στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, από τα οποία τα 26 εργάζονται ή έχουν εργαστεί σε μονάδες ανακύκλωσης πλαστικού, διαπίστωσε ότι το ένα τρίτο αυτών είχε αρχίσει να δουλεύει σε τέτοιες θέσεις όταν ακόμα ήταν ανήλικοι.

Σε τέτοιες μονάδες απασχολούνται επίσης πρόσφυγες και μετανάστες που δεν έχουν συνοδευτικά έγγραφα, ούτε πρόσβαση σε δομές υγείας σε περίπτωση που παρουσιάσουν πρόβλημα.

Οι κάτοικοι των περιοχών όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης παραπονιούνται επίσης για την έντονη μυρουδιά που προέρχεται από αυτές, από τις οποίες ορισμένες βρίσκονται «επικίνδυνα κοντά» σε σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία.

Το τουρκικό υπουργείο Εργασίας και Δημόσιας Ασφάλειας ενημέρωσε την Human Rights Watch ότι από το 2017 ως το 2021 έγιναν 105 έλεγχοι σε κέντρα ανακύκλωσης πλαστικών και εντοπίστηκαν 26 περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχολίασε ότι «τα απόβλητά μας είναι δική μας ευθύνη» και παραδέχτηκε ότι πρέπει να επιβληθούν πιο αυστηρά μέτρα ως προς τις εξαγωγές αποβλήτων.

