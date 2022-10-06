Πράγα: Στο ίδιο τραπέζι έβαλε ο Ερντογάν τους ηγέτες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν (Photos)

Οι ηγέτες της Τουρκίας, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν συναντήθηκαν σήμερα στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Turkish President Erdogan, Azerbaijani President Aliyev and Armenian Prime Minister Pashinyan.



Today in Prague.



All around the same table pic.twitter.com/j4iM428LJe October 6, 2022

Αυτές είναι οι πρώτες συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών μεταξύ της Τουρκίας και της Αρμενίας αφότου οι δύο χώρες ξεκίνησαν τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών τους, στα τέλη του περασμένου έτους, έπειτα από δεκαετίες εχθρότητας.

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και τον Αζέρο ηγέτη Ιλχάμ Αλίγιεφ πριν από την έναρξη της συνόδου. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και μια φωτογραφία με τους τρεις ηγέτες να κάθονται, μαζί με άλλους, γύρω από ένα μικρό τραπέζι.

Τον Ιανουάριο Τουρκία και Αρμενία είχαν έναν πρώτο γύρο συνομιλιών, για πρώτη φορά έπειτα από δέκα και πλέον χρόνια, γεγονός που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξανανοίξουν τα σύνορά τους και να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους. Η Άγκυρα δεν διατηρούσε διπλωματικούς ή εμπορικούς δεσμούς με την Αρμενία από τη δεκαετία του 1990. Η πρόσφατη πρωτοβουλία είναι μια πρώτη προσπάθεια να αποκατασταθούν οι δεσμοί μετά την ειρηνευτική συμφωνία του 2009 η οποία δεν επικυρώθηκε ποτέ.

President Erdoğan meets with leaders prior to the European Political Community meeting

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, μια εμπορική πτήση από το Γερεβάν προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον Φεβρουάριο. Ήταν η πρώτη απευθείας πτήση έπειτα από δύο χρόνια. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκε επίσης με τον Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζογιάν τον Μάρτιο και είχαν μια «παραγωγική και εποικοδομητική» συνομιλία, όπως την χαρακτήρισαν.

Ο Ερντογάν έχει δηλώσει ότι η Αρμενία πρέπει να σφυρηλατήσει καλές σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν ώστε να καρποφορήσει η προσπάθεια εξομάλυνσης.

