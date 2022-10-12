Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Στον εισαγγελέα την Πέμπτη η μητέρα – Ερευνάται αν υπάρχουν και άλλα θύματα

Καταιγιστικές είναι οι εξέλίξεις στην υπόθεση εκμετάλλευσης και βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό, μετά το ένταλμα σύλληψης της μητέρας του κοριτσιού με την κατηγορία της μαστροπείας.

Η 37χρονη μητέρα της 12χρονης που έπεσε θύμα βιασμού και εκπόρνευσης, οδηγείται το πρωί στον εισαγγελέα, κατηγορούμενη για διακεκριμένη περίπτωση μαστροπείας εναντίον προσώπου νεότερου των 15 ετών, από ανιόντα συγγενή εξ αίματος και με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε ανταλλάγματος κατ’ εξακολούθηση.

Η 37χρονη, που συνελήφθη το απόγευμα μετά από το ένταλμα το οποίο εξέδωσε η ανακρίτρια, κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα από την υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής και εξετάζεται εάν υπάρχουν και άλλα θύματα σε αυτή την σοκαριστική υπόθεση.

Ειδικότερα, είναι σε εξέλιξη έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε στο παρελθόν και άλλο παιδί της οικογένειας θύμα εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης.

Τα δύο ενήλικα παιδιά της οικογένειας, ένας 18χρονος και μια 19χρονη αναμένεται να καταθέσουν, ενώ τα ανήλικα παιδιά βρίσκονται με τη γιαγιά τους. Η 12χρονη αναμένεται να δώσει νέα συμπληρωματική κατάθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά που φέρονται να «έκαψαν» τη μητέρα της 12χρονης, ήταν τα τακτικά εμβάσματα του 53χρονου σε εκείνη, που δεν δικαιολογούνται από την εργασία της στο μαγαζί του, οι πάρα πολλές τηλεφωνικές κλήσεις καθώς και ανταλλαγή SMS με τον συλληφθένα 53χρονο, Ηλία Μίχο,αλλά και ο τρόπος που διαχειρίστηκε η ίδια την κατάσταση την τελευταίες εβδομάδες.

H μητέρα της 12χρονης αρνείται τις κατηγορίες για εκπόρνευση της κόρης της, όπως τόνισαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Ασπασία Ταραχοπούλου, εξερχόμενοι από τη ΓΑΔΑ όπου και τη συνάντησαν.

Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας δήλωσε ότι η 12χρονη έδωσε στον κατηγορούμενο Ηλία Μίχο τον τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας κι εκείνος κατέθεσε δύο μικροποσά των 20 – 25 ευρώ, κάτι που εκείνη δεν γνώριζε. Μίλησε συγκεκριμένα για δύο εμβάσματα, λέγοντας ότι η 12χρονη είχε πάρει την κάρτα της μητέρας της και τον αριθμό του τραπεζικού της λογαριασμού.

Όπως δήλωσαν οι δικηγόροι, η γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη και κατηγορείται για μαστροπεία, καθώς βρέθηκαν κάποια μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον 53χρονο κατηγορούμενο. Ο κ. Λύτρας έκανε επίσης λόγο για την ύπαρξη κυκλώματος και είπε ότι πρέπει να έρθουν στο φως όλα τα ονόματα των ανθρώπων που συνετέλεσαν σε αυτό το «τρομερό έγκλημα», όπως το χαρακτήρισε.

Από την πλευρά της, η κυρία Ταραχοπούλου, επιχειρώντας να εξηγήσει γιατί για τέτοια μικροποσά ο 53χρονος ήθελε τον τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας της 12χρονης και δεν τα έδινε απευθείας στο ανήλικο κορίτσι, εκτίμησε ότι, με τον τρόπο αυτό, ήθελε να την ενοχοποιήσει. Μιλώντας, για την ψυχολογική κατάσταση της μητέρας, τόνισε ότι «κλαίει, λέει θ’ αυτοκτονήσει, φοβάται ότι θα της πάρουν τα παιδιά».

«Φως» στην υπόθεση, πάντως, αναμένεται να ρίξει η κατεπείγουσα έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αφού ο πρόεδρός της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης ζήτησε να ερευνηθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της οικογένειας της 12χρονης αλλά και του 53χρονου και της οικογένειάς του. Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν διακινήθηκαν χρήματα από μαστροπεία.

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε νωρίτερα ανακοίνωση για τη σύλληψη της μητέρας της 12χρονης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Συνελήφθη 37χρονη, ημεδαπή με ένταλμα σύλληψης, για διακεκριμένη περίπτωση μαστροπείας εναντίον προσώπου νεότερου των 15 ετών, από ανιόντα συγγενή εξ αίματος και με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε ανταλλάγματος κατ’ εξακολούθηση



Σε συνέχεια του από 8-10-2022 Δελτίο Τύπου, συνελήφθη με ένταλμα, απογευματινές ώρες, σήμερα (12-10-2022), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 37χρονη ημεδαπή, για διακεκριμένη περίπτωση μαστροπείας εναντίον προσώπου νεότερου των 15 ετών, από ανιόντα συγγενή εξ αίματος και με προσφορά ή υπόσχεση πληρωμής χρημάτων ή οποιουδήποτε ανταλλάγματος κατ’ εξακολούθηση.



Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα».

Νωρίτερα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 33ης τακτικής ανακριτρίας.

Στη σύντομη διαδικασία που προηγήθηκε, καθώς ο περισσότερος χρόνος αναλώθηκε στην προσπάθεια διορισμού δικηγόρου για τους δύο κατηγορούμενους Ηλία Μίχο και Γιάννη Σοφιανιδη, και οι δύο φέρονται να ομολόγησαν μόνο τη «συνεύρεση τους» με παιδί. Ο Μίχος αρνήθηκε να αναφερθεί σε όλες τις άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ ο δεύτερος φέρεται να μην αποδέχεται την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων που του αποδίδεται, όπως και στον καταστηματάρχη, από χθες μετά την συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά το πέρας της απολογητικής διαδικασίας, ομόφωνα έκριναν πως οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή.

