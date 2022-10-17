Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Το συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του για την ημέρα των γενεθλίων του

Στις 17 Οκτωβρίου ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, που έφυγε από τη ζωή σκορπώντας θλίψη στο πανελλήνιο, θα είχε τα γενέθλιά του, θα συμπλήρωνε τα 43 του χρόνια.

Η σύζυγός του Δώρα Τζαμπάζη έκανε μία ανάρτηση μέσα από Instagram story που ανάρτησε μέσα από το προσωπικό της προφίλ.

Αφιέρωσε μερικούς στίχους από μία Καναδή ποιήτρια, ενώ έκανε γνωστό ότι σαν σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του, ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης της είχε κάνει και πρόταση γάμου.





Με ένα στίχο της Rupi Kaur, η Δώρα Τσαμπάζη έκανε μία αφιέρωση για τον ολυμπιονίκη.



Η δημοσιογράφος ανάρτησε μία φωτογραφία με τη σελίδα από την ποιητική συλλογή της Κανδής ποιήτριας και φωτογράφου, «Ο ήλιος και τα λουλούδια», με τον στίχο «Φθονώ τους ανέμους που σε βλέπουν ακόμη».



Στην ανάρτηση πρόσθεσε:

«Σαν σήμερα γεννήθηκες.

Σαν σήμερα μου ζήτησες να παντρευτούμε.

Σήμερα μόνο αυτό».

Διαβάστε επίσης:

Κολωνός: «Εξετάζεται η εμπλοκή των συλληφθέντων και σε βιασμούς άλλων παιδιών» λέει η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ (Video)

Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στον σταθμό του Μετρό «Πανόρμου» – Κανονικά η κυκλοφορία των συρμών στη γραμμή 3

Κολωνός: Προφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία της (Video)







