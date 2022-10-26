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Μια «σούπερ» γιαγιά από την Πάτρα, κατάλαβε από τα πρώτα δευτερόλεπτα της τηλεφωνικής επικοινωνίας πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η κ. Βάσω αντιμετώπισε με πολύ έξυπνο τρόπο τη τηλεφωνική απάτη.

Ο απατεώνας που προσπάθησε να την ξεγελάσει λέγοντας πως η κόρη της είχε τροχαίο ατύχημα και έπρεπε να υποβληθεί σε άμεση και κοστοβόρα χειρουργική επέμβαση.

Τότε, η κ. Βάσω έπαιξε «διπλωματικά» και ρώτησε τον απατεώνα για ποια κόρη της μιλούσε: «… για την Κατερίνα μου;» ρώτησε συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ψεύτικο όνομα.

Όταν εκείνος συμφώνησε πως έτσι λένε το δήθεν θύμα του τροχαίου, οι υποψίες της επιβεβαιώθηκαν.

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