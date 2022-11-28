ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ): Νωρίτερα η πληρωμή για επιδόματα και Δώρο Χριστουγέννων

Πολύ νωρίτερα, λόγω εορτών, θα πραγματοποιηθούν αυτόν τον μήνα οι πληρωμές όλων των δικαιούχων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Συγκεκριμένα, η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και σε δικαιούχους του επιδόματος γονικής αδείας θα ξεκινήσεις την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν αυτόματα από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους από την ΔΥΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από 5 Δεκεμβρίου 2022 έως 6 Ιανουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων.

Διαβάστε επίσης:

ΡΑΕ: Νέες χρεώσεις στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος από το 2023

ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ – ΟΠΕΚΑ: Εβδομάδα πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα (Video)

Χρήστος Σταϊκούρας: «Οι τράπεζες οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων»