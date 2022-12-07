Ιράν-ΗΠΑ: Ιρανικό στρατιωτικό σκάφος πλησίασε αμερικανικά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, γνωστό ως CENTCOM, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν πλησίασε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων στα Στενά του Ορμούζ.

Στην ανακοίνωση της CENTCOM αναφέρεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες Δευτέρα σε διεθνή ύδατα και υπογραμμίζεται ότι η ένταση αποκλιμακώθηκε με ηχητικές προειδοποιήσεις και χρήση μη θανατηφόρων λέιζερ.

«Οι ενέργειες των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν συνιστούν παραβίαση των διεθνών προτύπων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εσφαλμένου υπολογισμού και σύγκρουσης», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Ντόναλντ Τραμπ: Ένοχες για φορολογικές απάτες και πλαστογράφηση δύο εταιρείες του

Η Τζόρτζια Μελόνι 7η ισχυρότερη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με την φετινή λίστα του Forbes