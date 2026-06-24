«The Blair Witch Project»: Έρχεται το reboot της θρυλικής ταινίας τρόμου σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της (videos)

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο σύγχρονο σινεμά τρόμου, το θρυλικό «The Blair Witch Project» ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη.

Η Lionsgate ανακοίνωσε το reboot του υπερφυσικού θρίλερ μέσα από ένα ατμοσφαιρικό, ασπρόμαυρο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ταινία είναι προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 24 Σεπτεμβρίου 2027. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, αλλά ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group, Άνταμ Φόγκελσον (Adam Fogelson), είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι η ταινία αποτελεί «μια καινούργια ματιά» που έχει ως στόχο να «συστήσει ξανά το κλασικό φιλμ τρόμου σε μια νέα γενιά θεατών».

Σύμφωνα με το Variety, ο Ντίλαν Κλαρκ (Dylan Clark), που ξεκίνησε την καριέρα του στο YouTube, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία βασιζόμενος σε σενάριο του Κρις Τόμας Ντέβλιν (Chris Thomas Devlin).

Στους εκτελεστικούς παραγωγούς του reboot περιλαμβάνονται οι δημιουργοί της ταινίας του 1999, Εδουάρδο Σάντσεζ (Eduardo Sánchez), Ντάνιελ Μάιρικ (Daniel Myrick) και Γκρεγκ Χέιλ (Gregg Hale), καθώς και τα μέλη του καστ του αρχικού φιλμ, Τζόσουα Λέοναρντ (Joshua Leonard) και Μάικλ Σ. Γουίλιαμς (Michael C. Williams). Μαζί τους θα είναι οι Μάικλ Κλίαρ (Michael Clear), Τζάντσον Σκοτ (Judson Scott) και Στίβεν Σνάιντερ (Steven Schneider).

“The Blair Witch Project” reboot will haunt theaters next fall.



Lionsgate, which is backing the reboot of the supernatural thriller, has slated the movie for Sept. 24, 2027.https://t.co/V51QApowaJ June 23, 2026

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Τζέιμς Γουάν (James Wan) μέσω της Atomic Monster και ο Τζέισον Μπλουμ (Jason Blum) της Blumhouse, μαζί με τους Ρόι Λι (Roy Lee), Άνταμ Χέντρικς (Adam Hendricks) και Γκρεγκ Γκίλρεθ (Greg Gilreath).

Το «The Blair Witch Project» θεωρείται μία από τις πιο εμπορικά επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών, κερδίζοντας σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office έναντι ενός απειροελάχιστου προϋπολογισμού. Η ταινία χρησιμοποιεί την τεχνική του «found footage» για να καταγράψει την υποτιθέμενη αληθινή ιστορία τριών φοιτητών κινηματογράφου που εξαφανίζονται ενώ γυρίζουν ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με έναν τοπικό μύθο, γνωστό ως η μάγισσα του Μπλερ. Ακολούθησαν ένα sequel το 2000 με τίτλο «Book of Shadows: Blair Witch 2», το οποίο δεν είχε την ίδια επιτυχία, όπως επίσης και το remake «Blair Witch» το 2016, σε σκηνοθεσία του Άνταμ Γουίνγκαρντ (Adam Wingard).

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