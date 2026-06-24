Κόκκινο κρέας: Γιατί δεν πρέπει να καταναλώνεται συχνά

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Η τακτική κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παθήσεων, προειδοποιούν ειδικοί.
Το επεξεργασμένο κρέας περιέχει υψηλότερα επίπεδα αλατιού και νιτρικών αλάτων, τα οποία αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο ορισμένων προβλημάτων υγείας
Οι δίαιτες πλούσιες σε βοδινό, χοιρινό και άλλα είδη κόκκινου κρέατος αυξάνουν τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρτασης).
Η μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την αρτηριακή πίεση και να αποτρέψετε καρδιακές παθήσεις.
Σύμφωνα με μελέτες, το κόκκινο κρέας:
Ωστόσο, η κατανάλωση περισσότερων από 17 γραμμαρίων (g) την ημέρα επεξεργασμένων κρεάτων, όπως μπέικον, λουκάνικα ή χοτ ντογκ, αύξησε σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης υπέρτασης.
Το κόκκινο κρέας, όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί ή το κατσίκι, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και περιέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνη Β12, σίδηρο, ψευδάργυρο και απαραίτητα αμινοξέα.
Ωστόσο, το κόκκινο κρέας περιέχει στοιχεία που μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Αυτά περιλαμβάνουν:
Η ποσότητα κόκκινου κρέατος που είναι κατάλληλη για εσάς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι στόχοι υγείας σας, η κατάσταση της υγείας σας, η ηλικία σας και η συνολική διατροφή. Οι ειδικοί συνιστούν τον περιορισμό της ημερήσιας πρόσληψης μη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος σε 50 έως 100 γραμμάρια ημερησίως (μία έως 1,5 μερίδες).
Μαζί με την άσκηση και άλλες αλλαγές στον τρόπο ζωής, μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή γενικά περιλαμβάνει φρέσκα φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, άπαχη πρωτεΐνη, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά και αποφυγή τροφών με πολλά λιπαρά και ζάχαρη.
Πηγή: iatropedia
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