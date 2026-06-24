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24.06.2026 14:56

Κόκκινο κρέας: Γιατί δεν πρέπει να καταναλώνεται συχνά

24.06.2026 14:56
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Η τακτική κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παθήσεων, προειδοποιούν ειδικοί.

Το επεξεργασμένο κρέας περιέχει υψηλότερα επίπεδα αλατιού και νιτρικών αλάτων, τα οποία αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο ορισμένων προβλημάτων υγείας

Οι δίαιτες πλούσιες σε βοδινό, χοιρινό και άλλα είδη κόκκινου κρέατος αυξάνουν τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρτασης).

Η μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την αρτηριακή πίεση και να αποτρέψετε καρδιακές παθήσεις.

Τι έχουν δείξει μελέτες

Σύμφωνα με μελέτες, το κόκκινο κρέας:

  • Αυξάνει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης υπέρτασης: Μια ανασκόπηση εξέτασε ένα ευρύ φάσμα μελετών που συνέδεαν την πρόσληψη κόκκινου κρέατος με αυξημένο κίνδυνο ανεξέλεγκτης υψηλής αρτηριακής πίεσης.
  • Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης με την πάροδο του χρόνου. Δεδομένα από 31.134 συμμετέχοντες από το 2003 έως το 2016 έδειξαν ότι όσοι ανήκαν στο 20% της υψηλότερης κατανάλωσης κρέατος είχαν 39% μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλή αρτηριακή πίεση.
  • Μεγαλύτερες ποσότητες αυξάνουν τον κίνδυνο: Μια μελέτη που αξιολόγησε τις διατροφικές επιδράσεις στην αρτηριακή πίεση διαπίστωσε ότι η κατανάλωση 200 γραμμαρίων ή περισσότερου κόκκινου κρέατος ημερησίως αύξησε τον κίνδυνο κατά 40%.
  • Επεξεργασμένο έναντι μη επεξεργασμένου κρέατος: Σε μια μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η τακτική κατανάλωση μη επεξεργασμένου κρέατος δεν αύξησε την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Ωστόσο, η κατανάλωση περισσότερων από 17 γραμμαρίων (g) την ημέρα επεξεργασμένων κρεάτων, όπως μπέικον, λουκάνικα ή χοτ ντογκ, αύξησε σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισης υπέρτασης.

  • Σε άτομα με υπέρταση: Μια μελέτη παρακολούθησε άτομα που είχαν διαγνωστεί με υψηλή αρτηριακή πίεση για 11,4 χρόνια. Διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση περισσότερου κόκκινου κρέατος αύξησε τον κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αντικατάσταση 250 γραμμαρίων κόκκινου κρέατος την ημέρα με λευκό κρέας ή αυγά μείωσε αυτόν τον κίνδυνο κατά 5 έως 10%.
  • Μέτριες ποσότητες: Αν και η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων κόκκινου κρέατος μπορεί να οδηγήσει σε υπέρταση, η επίδραση είναι λιγότερο σαφής με μικρές ή μέτριες ποσότητες. Όταν καταναλώνεται εντός των συνιστώμενων ορίων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το μη επεξεργασμένο άπαχο κόκκινο κρέας δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Τι κάνει το κόκκινο κρέας ανθυγιεινό για την καρδιά σας;

Το κόκκινο κρέας, όπως το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί ή το κατσίκι, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και περιέχει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνη Β12, σίδηρο, ψευδάργυρο και απαραίτητα αμινοξέα.

Ωστόσο, το κόκκινο κρέας περιέχει στοιχεία που μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Κορεσμένα λιπαρά: Το κόκκινο κρέας είναι συχνά πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, έναν τύπο που αυξάνει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα και τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Μια μπριζόλα για παράδειγμα έχει από πάνω έχει 6 γραμμάρια, σχεδόν το 30% της συνιστώμενης ημερήσιας αξίας.
  • Ν-οξείδιο τριμεθυλαμίνης (TMAO): Το TMAO είναι μια χημική ουσία που παράγεται στο έντερο όταν χωνεύετε το κόκκινο κρέας. Οι ερευνητές συνέδεσαν τα αυξημένα επίπεδα TMAO στο αίμα με την αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, μια συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες που αυξάνει την αρτηριακή πίεση και αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.
  • Νάτριο: Η περιεκτικότητα σε νάτριο  στο κόκκινο κρέας συμβάλλει άμεσα στην υψηλότερη αρτηριακή πίεση. Το επεξεργασμένο κρέας περιέχει περίπου τέσσερις φορές περισσότερο νάτριο από το μη επεξεργασμένο κρέας, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υπέρτασης.
  • Πρόσθετα: Τα επεξεργασμένα κρέατα, όπως το λουκάνικο, περιέχουν υψηλά επίπεδα νιτρικών και νιτρωδών αλάτων. Αυτά τα πρόσθετα μπορούν να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Πόσο κόκκινο κρέας πρέπει να τρώω;

Η ποσότητα κόκκινου κρέατος που είναι κατάλληλη για εσάς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι στόχοι υγείας σας, η κατάσταση της υγείας σας, η ηλικία σας και η συνολική διατροφή. Οι ειδικοί συνιστούν τον περιορισμό της ημερήσιας πρόσληψης μη επεξεργασμένου κόκκινου κρέατος σε 50 έως 100 γραμμάρια ημερησίως (μία έως 1,5 μερίδες).

Μαζί με την άσκηση και άλλες αλλαγές στον τρόπο ζωής, μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή γενικά περιλαμβάνει φρέσκα φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, άπαχη πρωτεΐνη, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά και αποφυγή τροφών με πολλά λιπαρά και ζάχαρη.

Πηγή: iatropedia

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ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 15:34
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