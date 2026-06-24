Υγειονομικοί για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων: Οριακή λειτουργία – Γιατροί στα όρια burnout

Σήμα κίνδυνου εξέπεμψαν οι υγειονομικοί του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης χθες, Τρίτη 23 Ιουνίου.

Αναλυτικά υγειονομικοί, εργαζόμενοι και άλλοι θεσμικοί φορείς, περιέγραψαν μια εικόνα οριακής λειτουργίας του δημόσιου θεραπευτηρίου, που αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξανόμενη πίεση στις υπηρεσίες υγείας.

Οι τοποθετήσεις των υγειονομικών στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων, ανέδειξαν μια δραματική κατάσταση που «δεν πάει άλλο», όπως αναφέρει με το τοπικό μέσο kriti360.gr.

Η πρόεδρος της ΕΓΕΣΥΧ, Χριστούλα Πετράκη, περιέγραψε μια δραματική πραγματικότητα: Οι γιατροί βρίσκονται στα πρόθυρα επαγγελματικής εξουθένωσης, με τη ζήτηση υπηρεσιών να αυξάνεται συνεχώς ενώ το προσωπικό παραμένει σταθερά μειωμένο:

Μόλις πέντε παθολόγοι καλύπτουν ολόκληρο τον νομό Χανίων και συχνά και το Ρέθυμνο.

Τρεις ογκολόγοι εξυπηρετούν περιστατικά που έχουν αυξηθεί κατά 80%.

Τα χειρουργεία μειώνονται λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων.

Στα ΤΕΠ, δύο γιατροί καλούνται να διαχειριστούν έως και 250 περιστατικά ημερησίως.

Η κυρία Πετράκη επίσης τόνισε την ανάγκη για πολυϊατρεία, κοινωνικές δομές, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και άμεσες προσλήψεις με ουσιαστικές αυξήσεις μισθών.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων, Βαρδής Γεωργιακάκης, είπε ότι το νοσοκομείο «νοσεί βαριά» καθώς έχει:

Κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες ΜΕΘ λόγω έλλειψης νοσηλευτών.

λόγω έλλειψης νοσηλευτών. Καθαρίστριες που μετακινούνται συνεχώς μεταξύ κλινικών και χειρουργείων.

Εργαζόμενοι που δουλεύουν 16ωρα χωρίς ρεπό.

Αποχωρούν από το ΕΣΥ για τον ιδιωτικό τομέα

Ο κ. Γεωργιακάκης επεσήμανε ότι οι χαμηλοί μισθοί και οι επισφαλείς συμβάσεις ωθούν προσωπικό να εγκαταλείψει το ΕΣΥ. Μάλιστα επέκρινε το μέτρο της ιδιωτικής εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ λέγοντας: «Η πολιτεία έδωσε το τυράκι σε πολλούς γιατρούς να δοκιμάσουν έξω και πλέον δεν θέλουν να επιστρέψουν. Το τσίμπησαν οι γιατροί μας, άλλωστε δεν αμείβονται, και βλέπουμε να αδειάζουν τα νοσοκομεία και το δικό μας το ίδιο».

Ο διευθυντής της νεογνολογικής κλινικής, Μάρκος Καραβιτάκης, επεσήμανε ότι η κατάσταση αυτή θα αντιστραφεί μόνο εάν παρθούν μέτρα όπως:

Μόνιμες προκηρύξεις θέσεων με χρηματοδότηση από Περιφέρεια και ΟΤΑ.

Πίεση για αυξήσεις αποδοχών.

Αδελφοποίηση περιφερειακών νοσοκομείων με πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Τι είπε ο διοικητής

Από την πλευρά του ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, αναγνώρισε ότι το ίδρυμα βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. Όπως είπε το νοσοκομείο είναι 10ο πανελλαδικά σε επισκέψεις στα επείγοντα, με 180.000 περιστατικά ετησίως. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε παθολογία, επειγοντολογία και αναισθησιολογία. Από 31 διορισμούς νοσηλευτών, οι 21 αρνήθηκαν λόγω υψηλού κόστους ζωής στα Χανιά και από τους επόμενους 21, οι 18 επίσης αρνήθηκαν.

Ο κ. Μπέας τόνισε ότι απαιτείται θεσμική αύξηση αδειών για όσους εργάζονται σε κυκλικό ωράριο, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα που αποτρέπει νέους εργαζόμενους.

Το Νοσοκομείο Χανίων, όπως τόνισαν οι συμμετέχοντες, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και το προσωπικό ζητά ουσιαστική στήριξη για να συνεχίσει να προσφέρει ασφαλείς υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

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