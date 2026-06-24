Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής: Οι πολίτες απομακρυσμένων περιοχών πιο κοντά στις υπηρεσίες υγείας

Σε βασικό εργαλείο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και πιο προσβάσιμου συστήματος υγείας, εξελίσσεται η τηλεϊατρική, με επίκεντρο τις ανάγκες του πολίτη και τη μείωση των γεωγραφικών ανισοτήτων στην παροχή υπηρεσιών περίθαλψης.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής είναι να επεκταθεί σε όλη τη χώρα με την ανάπτυξη 305 νέων Σταθμών Ιατρού-Ασθενούς, 35 Σταθμών Ιατρού-Συμβούλου, 3.000 συστημάτων κατ’ οίκον παρακολούθησης, πέντε εκπαιδευτικών κέντρων και τριών κέντρων επιχειρησιακής λειτουργίας.

Η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) και η συμβολή του στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των Υγειονομικών Περιφερειών, της επιστημονικής κοινότητας και των φορέων που υλοποιούν το έργο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του δικτύου στις τρεις Υγειονομικές Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, όπου αναπτύσσονται:

συνολικά 121 Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού-Ασθενούς,

12 Σταθμοί Ιατρού-Συμβούλου

1.100 συστήματα κατ’ οίκον παρακολούθησης ασθενών.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για κατοίκους απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, περιορίζοντας την ανάγκη μετακινήσεων προς μεγάλα αστικά κέντρα και ενισχύοντας παράλληλα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Στις υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνονται:

η τηλεσυμβουλευτική,

η τηλεψυχιατρική,

η τηλεπαρακολούθηση ασθενών,

η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας.

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, χαρακτήρισε το ΕΔΙΤ ως ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας, υπογραμμίζοντας ότι συμβάλλει στην καλύτερη διασύνδεση των υπηρεσιών του ΕΣΥ και στη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών σε εξειδικευμένη ιατρική υποστήριξη.

Σημειώνεται ότι το έργο του ΕΔΙΤ υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάδοχο την ένωση εταιρειών NOVA – Space Hellas.

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