Τελικά πόσο προστατεύουν το ασβέστιο και η βιταμίνη D από τα κατάγματα; Το απρόσμενο εύρημα μιας νέα μελέτης

Επί χρόνια, πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D για να διατηρούν τα οστά τους δυνατά καθώς μεγαλώνουν. Θέλοντας να απαντήσουν το ερώτημα εάν τελικά προλαμβάνουν πράγματι αυτά τα συμπληρώματα τα κατάγματα από τις πτώσεις, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Μπαθ της Μεγάλης Βρετανίας, ανέλυσαν δεδομένα από 69 κλινικές δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 154.000 ενήλικες από όλο τον κόσμο. Αυτές οι μελέτες συνέκριναν συμπληρώματα ασβεστίου, συμπληρώματα βιταμίνης D ή έναν συνδυασμό και των δύο με εικονικό φάρμακο ή χωρίς θεραπεία.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν το ασβέστιο μόνο του, διαπίστωσαν ελάχιστη ή καθόλου σημαντική μείωση στα κατάγματα ή τις πτώσεις. Το ίδιο ίσχυε και για τη βιταμίνη D που λαμβάνεται μόνη της. Ακόμη και μεταξύ μελετών που αφορούσαν δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες, η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D δεν έδειξε ουσιαστικά καμία διαφορά στον κίνδυνο κατάγματος σε σύγκριση με τη μη λήψη καθόλου ασβεστίου.

Τι γίνεται με τη ταυτόχρονη λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D;

Τα αποτελέσματα φάνηκαν ελαφρώς πιο ενθαρρυντικά με την πρώτη ματιά. Η συνδυασμένη χορήγηση συμπληρωμάτων συσχετίστηκε με μια μικρή μείωση σε ορισμένους τύπους καταγμάτων. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές εξέτασαν πιο προσεκτικά, διαπίστωσαν ότι αυτά τα οφέλη ήταν εξαιρετικά μέτρια. Για παράδειγμα, η μείωση των συνολικών καταγμάτων ήταν περίπου ένα λιγότερο ανά 100 άτομα που λάμβαναν συμπληρώματα.

Τα κατάγματα ισχίου

Ένας από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς που επηρεάζουν τους ηλικιωμένους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας αυτά μειώθηκαν μόνο κατά περίπου τρεις περιπτώσεις ανά 1.000 άτομα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτά τα οφέλη ήταν πολύ μικρά για να θεωρηθούν «κλινικά σημαντικά» για τους περισσότερους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, τα οφέλη μπορεί να υπάρχουν στα χαρτιά, αλλά είναι απίθανο να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινή ζωή του μέσου ηλικιωμένου ενήλικα.

Αυτό έχει σημασία επειδή οι πτώσεις και τα κατάγματα αποτελούν σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας. Περίπου ένας στους τρεις ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω βιώνει τουλάχιστον μία πτώση κάθε χρόνο.

Οι πτώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κατάγματα οστών, εισαγωγές στο νοσοκομείο, απώλεια ανεξαρτησίας και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Όπως είναι κατανοητό, πολλοί άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν ό,τι μπορούν για να μειώσουν αυτούς τους κινδύνους. Ωστόσο, αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι τα συμπληρώματα από μόνα τους είναι απίθανο να είναι η απάντηση.

«Πάρτι» με τη συνταγογράφηση

Τα ευρήματα εγείρουν επίσης ερωτήματα σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές συνταγογράφησης. Παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους, τα συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D εξακολουθούν να συνιστώνται και να συνταγογραφούνται ευρέως σε πολλές χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δαπάνες για συνταγογραφήσεις βιταμίνης D έχουν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Είναι σημαντικό ότι η μελέτη δεν λέει ότι το ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι περιττά. Παραμένουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την υγεία των οστών και των μυών. Αυτό που αμφισβητεί η έρευνα είναι η ιδέα ότι όλοι θα πρέπει να λαμβάνουν τακτικά συμπληρώματα για την πρόληψη καταγμάτων.

Για άτομα με οστεοπόρωση, ανεπάρκεια βιταμίνης D ή ορισμένα προβλήματα υγείας, τα συμπληρώματα μπορεί να εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ιατρικής τους περίθαλψης. Τα συμπεράσματα της μελέτης ισχύουν κυρίως για τον γενικό ενήλικο πληθυσμό, ιδιαίτερα για τα άτομα που ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητα και δεν έχουν σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D ή οστική νόσο.

Αν τα συμπληρώματα δεν είναι η λύση, τότε τι λειτουργεί;

Τα ισχυρότερα στοιχεία εξακολουθούν να υποστηρίζουν την τακτική σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα τις ασκήσεις με βάρη και τις ασκήσεις αντίστασης που προκαλούν μυς και οστά.

Το περπάτημα, η προπόνηση δύναμης, οι ασκήσεις ισορροπίας και το τάι τσι μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της δύναμης των οστών , στη βελτίωση της σταθερότητας και στη μείωση του κινδύνου πτώσεων.

Συμπέρασμα

Ενώ το ασβέστιο και η βιταμίνη D παίζουν κρίσιμο ρόλο στη βιολογία των οστών, η απλή λήψη συμπληρωμάτων δεν οδηγεί απαραίτητα σε λιγότερα κατάγματα ή πτώσεις.

Καθώς οι πληθυσμοί συνεχίζουν να γερνούν, η εύρεση αποτελεσματικών τρόπων πρόληψης των καταγμάτων παραμένει προτεραιότητα. Αυτά τα νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η τακτική χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D, που κάποτε θεωρούνταν ακρογωνιαίος λίθος της πρόληψης, μπορεί να μην προσφέρει τα οφέλη που αναμένουν πολλοί άνθρωποι.

Πηγή: theconversation.com

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