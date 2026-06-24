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ΥΓΕΙΑ

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24.06.2026 09:06

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: Πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Θα ανακουφίσει χιλιάδες άτομα με σακχαρώδη διαβήτη

24.06.2026 09:06
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Μια τεκμηριωμένη πρόταση για την υπαγωγή όλων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων διαχείρισης του σακχαρώδη διαβήτη στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, παρουσίασαν οι εκπρόσωποι των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, στον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη μείωση του οικονομικού βάρους για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν με διαβήτη και στη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις σύγχρονες τεχνολογίες υγείας, όπως τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM), που κοστίζουν από 50 έως και πάνω από 300 ευρώ.

Με στόχο την ίση φορολογική μεταχείριση για όλες τις τεχνολογίες διαβήτη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων – Σωματείων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) παρουσίασε την πρότασή της η οποία βασίζεται σε δύο άξονες:

  • Ανάγκη ίσης φορολογικής μεταχείρισης όλων των τεχνολογιών διαχείρισης του διαβήτη, ανεξαρτήτως τύπου ή κατασκευαστή.
  • Εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία επιτρέπει την εφαρμογή υπερμειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε «medical equipment for disabled persons», δηλαδή σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις.

Η πρόταση καλύπτει το σύνολο των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την καθημερινή παρακολούθηση και θεραπευτική διαχείριση του διαβήτη, όπως:

  • συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM),
  • αντλίες ινσουλίνης,
  • αναλώσιμα και συνοδευτικός εξοπλισμός.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη θετική ανταπόκριση του υφυπουργού Δημήτρη Μαρκόπουλου να εξετάσει ουσιαστικά την πρόταση. Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε να διερευνήσει τις δυνατότητες εφαρμογής της, ακόμη και με σταδιακή προσέγγιση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή.

Η υιοθέτηση του μέτρου θα αποτελέσει:

  • σημαντική κοινωνική παρέμβαση,
  • άμεση οικονομική ανακούφιση για τους ανθρώπους με διαβήτη και τις οικογένειές τους,
  • ενίσχυση της πρόσβασης στις σύγχρονες τεχνολογίες υγείας,
  • πρόληψη σοβαρών επιπλοκών,
  • μείωση του κόστους για το σύστημα υγείας μέσω καλύτερης διαχείρισης της νόσου.

Ο σακχαρώδης διαβήτης απαιτεί καθημερινή, αδιάλειπτη παρακολούθηση. Τα σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας – όπως οι αισθητήρες συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και οι αντλίες ινσουλίνης – αποτελούν όχι πολυτέλεια, αλλά αναγκαία εργαλεία ζωής.

Τι σημαίνει η μείωση του ΦΠΑ:

  • μείωση στο κόστος για τους ασθενείς,
  • ενίσχυση της συμμόρφωσης στη θεραπεία,
  • βελτίωση στην ποιότητα ζωής,
  • μείωση των επιπλοκών,
  • ισότητα στην υγεία.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής που προάγουν την ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες, τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, την αξιοποίηση της τεχνολογίας για καλύτερη υγεία και πρόληψη.

Για το λόγο αυτό οι εκπρόσωποι των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, εκτιμούν ότι η συνάντηση με τον υφυπουργό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική για τη διαχείριση του διαβήτη στην Ελλάδα.

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