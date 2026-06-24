Α. Γεωργιάδης στην Πάτρα: Αυτοψία στα έργα των υγειονομικών δομών και τις νέες επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας

Αυτοψία στα έργα που είναι σε εξέλιξη στις υγειονομικές δομές της Πάτρας έκανε χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα και το νέο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της ΒΙΑΝΕΞ. Ο υπουργός πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων και επιθεωρήσεων, τόσο σε νοσοκομεία όσο και Κέντρα Υγείας αλλά και στη νέα Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος».

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του υπουργού ήταν το νέο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ όπου πραγματοποίησε τα εγκαινίασε.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Υγείας δήλωσε: «Είμαστε σήμερα εδώ να εγκαινιάσουμε μια πολύ σπουδαία μονάδα για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση, δεν είναι απλώς ένα ακόμα εργοστάσιο. Είναι κάτι πιο μεγάλο από αυτό, είναι το επόμενο βήμα, όπως εγώ τουλάχιστον, ελπίζω ότι θα εξελιχθεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία τις επόμενες δεκαετίες. Είναι ο ανταγωνισμός στο στίβο της καινοτομίας εδώ από την Πάτρα και από την Ελλάδα επί ίσοις όροις με τις μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού και διεθνώς. Δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει αυτή η επένδυση και αυτό το κέντρο επικοινωνίας από οποιοδήποτε άλλο εργοστάσιο της Ευρώπης.»

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας επισκέφτηκε πρώτα το Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών όπου ανακοίνωσε ότι τις 30 Ιουλίου, ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνισης των χειρουργικών αιθουσών. Επίσης έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου.

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του Υπουργού ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» όπου έκανε αυτοψία στις εργασίες των έργων που προχωρούν για το νέο φαρμακείο και την αποθήκη υλικού, που ολοκληρώνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Σειρά είχε το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών, όπου επιθεώρησε τα έργα για την εγκατάσταση του νέου σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου και του νέου μαστογράφου.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του υπουργού στην Πάτρα ήταν το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια». Ο κ. Γεωργιάδης ενημερώθηκε από τη διοίκηση για τα έργα ανακαίνισης. Ειδικότερα, έως την Παρασκευή θα δοθεί σε χρήση η Α’ φάση ανακαίνισης του υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), ενώ στη συνέχεια θα παραδοθεί και η Β’ φάση του έργου.

Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες επέκτασης του ΤΕΠ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», η οποία υλοποιείται με δωρεά της Μαριάννας Ι. Λάτση. Στο τέλος της επίσκεψης, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην κυρία Λάτση λέγοντας ότι είναι μεγάλη κυρία του ΕΣΥ: «Δε θα κουραστώ να εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτση, όπου όταν της ζήτησα να φτιάξουμε εδώ στο Ρίο, για τους ασθενείς της Δυτικής Ελλάδος, μία νέα μονάδα ημερήσιας νοσηλείας οικολογικών ασθενών, είπε αμέσως ναι. Θέλω όμως να σας αποκαλύψω και κάτι ακόμα. Πριν από λίγες μέρες, της ζήτησα να αναβαθμίσουμε το ρομποτικό μηχάνημα που είχαμε αρχικά παραγγείλει, σε ένα πολύ καλύτερο αλλά και πολύ ακριβότερο. Είπε αμέσως ναι προκειμένου το κέντρο αυτό να έχει τα καλύτερα μηχανήματα και θα κάνουμε τα εγκαίνια, τον Φεβρουάριο του 2027. Στην προκήρυξή μας, που ολοκληρώνεται αύριο, έχουμε βάλει τρεις θέσεις ογκολόγων για να έρθουν εδώ στο Ρίο και να πιάσουν δουλειά από την πρώτη μέρα.».

Όπως είπε ο υπουργός με αυτά τα έργα, τα ΤΕΠ και τη μονάδα «Νίκος Κούρκουλος», το Νοσοκομείο του Ρίου, ανανεώνεται για άλλα 20 χρόνια.

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