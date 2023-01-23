Πόπη Τσαπανίδου: Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε να μιλήσει για μισθούς μετά από ένα χρόνο αισχροκέρδειας

«Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί κατόρθωμα την ακραία φτωχοποίηση της κοινωνίας και νομίζει ότι κάποια ανεπαρκή κουπόνια, τα οποία μάλιστα προέρχονται από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, θα τον διασώσουν πολιτικά», αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Θυμήθηκε μετά από έναν χρόνο αισχροκέρδειας και μείωσης εισοδημάτων να μιλήσει για μισθούς όταν επί των ημερών του:

– τα νοικοκυριά με εισοδήματα μέχρι 750 ευρώ έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης

– ο κατώτατος μισθός έχει χάσει ήδη ο 20% της αγοραστικής του δύναμης – κι αυτό μετά τις όποιες αυξήσεις έγιναν

Δεν βρήκε όμως μισή λέξη να πει για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους και την έκρηξη των δόσεων στα τραπεζικά δάνεια, που σήμερα ακόμα και ο συνεπής δανειολήπτης βλέπει μια δόση δανείου να αυξάνεται μέχρι και 300 ευρώ απ’ τη μια μέρα στην άλλη.

Τέλος, όσον αφορά στην επενδυτική βαθμίδα που δήθεν θα παίρναμε αμέσως μετά τις εκλογές του 2019, θυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη πως την έχει αναβάλλει 12 φορές και τώρα θυμήθηκε πως και για αυτήν την προσωπική του αποτυχία φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον αρχίζει να καταλαβαίνει πως Μητσοτάκης και επενδυτική βαθμίδα είναι έννοιες που ποτέ δεν θα συναντηθούν».

