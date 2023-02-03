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03.02.2023 10:00

ΟΑΣΑ: Χάος με τα δρομολόγια των λεωφορείων στη δυτική Αττική – Με τις ώρες περιμένουν στις στάσεις οι επιβάτες (Video)

03.02.2023 10:00
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Με τις ώρες περιμένουν στάσεις των αστικών λεωφορείων οι επιβάτες που κινούνται στη δυτική Αττική. Τα ΚΤΕΛ, στα οποία ο ΟΑΣΑ έχει εκχωρήσει τις συγκεκριμένες γραμμές, δεν τις εκτελούν κανονικά και τα παράπονα πληθαίνουν…

Ειδικότερα το ΚΤΕΛ έχει αναλάβει τις μετακινήσεις των περιοχών γύρω από τον Ασπρόπυργο, ωστόσο τα δρομολόγια όχι μονο δεν γίνονται με την επιθυμητή συχνότητα αλλά καθυστερούν αδικαιολογητα για ώρες. Πολλές είναι οι καταγγελίες του κόσμου για τις γραμμές που πηγαίνουν προς Ελευσίνα, Μενίδι, Αχαρνές.

Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Mega sε επικοινωνία που υπήρξε με τον ΟΑΣΑ ανέφεραν ότι μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου την λειτουργία αυτών των γραμμών την είχε το ΚΤΕΛ Αττικής. Από τότε και μετά ανέλαβε την διεκπεραίωση των γραμμών – για λογαριασμό πάντα του ΟΑΣΑ – το ΚΤΕΛ Κορίνθου.

Συνεπώς αυτή την στιγμή τα ΚΤΕΛ Κορίνθου βρίσκονται σε ένα στάδιο αναπροσαρμογής των δρομολογίων και ενημέρωσης των οδηγών, καθώς οι οδηγοί από την Κόρινθο δεν γνωρίζουν τις διαδρομές.

Ωστόσο, σύντομα αναμένεται να λυθούν αυτές οι δυσλειτουργίες του συστήματος, σύμφωνα με τους υπευθύνους.

Αξίζει να σημιεωθεί ότι αστικές γραμμές που έχουν ιδωτικοποιηθεί μκαι έχουν παραχωρηθεί στα ΚΤΕΛ δεν έχουνσυστημα τηλεματικής ώστε να ξέρει ο επιβάτης πόση ώρα θα περιμένει.

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