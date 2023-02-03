Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν μαθητή έξω από σχολείο στο Ωραιόκαστρο

Αιματηρό περιστατικό, με θύμα 18χρονο μαθητή, σημειώθηκε στις 11 το πρωί, έξω από το 2ο Λύκειο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ο 18χρονος φαίνεται να ενεπλάκη σε καβγά με ομάδα εξωσχολικών, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια του καβγά «βγήκε» μαχαίρι, με αποτέλεσμα ο μαθητής να υποστεί ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για τις πρώτες βοήθειες, με την υγεία του να μην διατρέχει κίνδυνο.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν, ενώ άμεσα ξεκίνησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς -μέχρι στιγμής- να υπάρχουν πληροφορίες για προσαγωγές.

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