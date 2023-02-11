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Την αθάνατη Ελληνίδα μάνα, τις αξεπέραστες ατάκες της και όλα εκείνα που μας κάνουν να υποκλινόμαστε στο θαύμα της μας θύμισαν χθες, Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, οι Αντώνης Κανάκης, Γιάννης Σερβετάς και Χρήστος Κιούσης.

Το «VINYΛΙΟ» ζωντάνεψε, με τον μοναδικό του τρόπο, τον… μύθο της σούπερ ηρωίδας της ζωή μας και μονοπώλησε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης.

Η αγαπημένη εκπομπή ήταν πρώτη, στη ζώνη προβολής της, στο δυναμικό κοινό 18-54 και

Μάνα, μανούλα, μαμά αναφώνησαν περίπου 1.600.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄, ενώ το υψηλότερο τέταρτο του αφιερώματος ήταν μεταξύ 20:45-21:00 και σημείωσε 23%

Στα social media, το «VINYΛΙΟ» τρένταρε, καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του, λαμβάνοντας σχόλια και μηνύματα από χιλιάδες χρήστες.

Αναλυτικά:

PRIME TIME

O Παράδεισος των κυριών (ΑLPHA): 14,8%

Σασμός (ΑLPHA): 20,5%

Βινύλιο (ΑΝΤ1): 17,9%

Dragons’ Den (ΑΝΤ1): 12,6%

Η γη της ελιάς (MEGA): 16,4%

Η δική μας οικογένεια (OPEN): 3,7%

Ξένη ταινία Aloha (OPEN): 2,9%

MasterChef (STAR): 17,7%

Στοργή (ΣΚΑΪ): 4,8%

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