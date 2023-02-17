Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα και τυλίχτηκε στις φλόγες (Video)

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο προσέκρουσε πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού επί της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Νίκαια.
Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στις 5:10 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν ο οδηγός – από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – έχασε τον έλεγχο και το Ι.Χ. αυτοκίνητο του καρφώθηκε στην κολώνα ηλεκτροφωτισμού.
Μάλιστα από τη σύγκρουση το όχημα πήρε φωτιά και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να σβήσουν οι φλόγες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Θριάσιο.
H Τροχαία είχε προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας από τη συμβολή της Οδού Πειραιώς και στο ρεύμα της λεωφόρου Πέτρου Ράλλη προς Νίκαια, προκειμένου να καθαρίσει το οδόστρωμα. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκιε μετά τις 8 το πρωί.
Διαβάστε επίσης
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε γιατρό για τον θάνατο 14χρονης – Είχε κάνει χειρουργείο τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου
Πέθανε η ηθοποιός Δέσποινα Νικολαΐδου
Qatargate: Παραμένει στη φυλακή η Εύα Καϊλή – Απορρίφθηκε και το τρίτο αίτημα αποφυλάκισής της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
