search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 15:46
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.03.2023 11:33

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέσα στην εβδομάδα – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές για τις συντάξεις Απριλίου (Video)

Τον «χάρτη» των πληρωμών της ερχόμενης εβδομάδας (20-24/3) ανακοίνωσαν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Συνολικά, 67,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 99.227 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του  e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • 16,7 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • 12,47 εκατ. ευρώ σε 31.477 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • εκατ. ευρώ σε  55.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • εκατ. ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Από Δευτέρα (27/3) η πληρωμή των συντάξεων

Μετά την 25η Μαρτίου θα ξεκινήσουν αυτόν τον μήνα οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ.

Πιο αναλυτικά, οι ημερομηνίες για την πληρωμή των συντάξεων είναι οι εξής:

  • Την Τετάρτη 29 Μαρτίου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)
  • Την Πέμπτη 30 Μαρτίου θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Απριλίου θα πληρωθούν ως εξής:

  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο, δηλαδή ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό ΑΜΚΑ, στις 29 και 30 Μαρτίου
  • Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις όπως στο Δημόσιο, δηλαδή ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό ΑΜΚΑ, στις 29 και 30 Μαρτίου
  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαρτίου
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαρτίου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαρτίου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Μαρτίου

Επίσης, ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 28 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Τέλος, όπως έχει ανακοινωθεί, μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα γίνει και η πληρωμή για το επίδομα προσωπικής διαφοράς, το οποίο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
HLIKIWMENH

Mohammed- bin- Salman
ΚΟΣΜΟΣ

donald_trump_2002
ΚΟΣΜΟΣ

EYDAP-1
ADVERTORIAL

ryan-gosling_2703_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

gaza_israel_idf_1010_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

ANT1+ PLATFORM
MEDIA

mitsotakis anna odusseas famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

HLIKIWMENH

Mohammed- bin- Salman
ΚΟΣΜΟΣ

donald_trump_2002
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3