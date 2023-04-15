ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 08:49
15.04.2023 09:26

Χίος: «Σεισμός» στην πρώτη Ανάσταση – Το ιδιαίτερο σάλτο του ιερέα (Video)

Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη Ανάσταση, νωρίς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, στην Παναγία Ευαγγελίστρια, στη Χίο, όπου με το καθιερωμένο σάλτο του ο ιερέας μετέφερε για μια ακόμα χρονιά το χαρμόσυνο μήνυμα.

Οι πιστοί που βρέθηκαν στη συγκεκριμένη εκκλησία προκάλεσαν «σεισμό» χτυπώντας τα στασίδια την ώρα που εψάλη το «Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην».

Το ιδιαίτερο τελετουργικό στον Άγιο Κωνσταντίνο της Ομόνοιας

Ιδιαίτερο τελετουργικό και στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομόνοιας όπου η νίκη του Θεανθρώπου επί του θανάτου έρχεται με θορυβώδη και εντυπωσιακό τρόπο.

Οι πιστοί κουνούν τα στασίδια και η βοή που ακούγεται συμβολίζει τόσο την κάθοδο στον Άδη όσο και το σπάσιμο των δεσμών του θανάτου. Το έθιμο στη συγκεκριμένη εκκλησία έχει καθιερωθεί από το 1981.

