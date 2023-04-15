Χίος: «Σεισμός» στην πρώτη Ανάσταση – Το ιδιαίτερο σάλτο του ιερέα (Video)

Εντυπωσιακή ήταν η πρώτη Ανάσταση, νωρίς το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, στην Παναγία Ευαγγελίστρια, στη Χίο, όπου με το καθιερωμένο σάλτο του ο ιερέας μετέφερε για μια ακόμα χρονιά το χαρμόσυνο μήνυμα.
Οι πιστοί που βρέθηκαν στη συγκεκριμένη εκκλησία προκάλεσαν «σεισμό» χτυπώντας τα στασίδια την ώρα που εψάλη το «Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην».
Ιδιαίτερο τελετουργικό και στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομόνοιας όπου η νίκη του Θεανθρώπου επί του θανάτου έρχεται με θορυβώδη και εντυπωσιακό τρόπο.
Οι πιστοί κουνούν τα στασίδια και η βοή που ακούγεται συμβολίζει τόσο την κάθοδο στον Άδη όσο και το σπάσιμο των δεσμών του θανάτου. Το έθιμο στη συγκεκριμένη εκκλησία έχει καθιερωθεί από το 1981.
Διαβάστε επίσης:
Χιλιομόδι: Στόλισαν επιτάφιο αφιερωμένο στα θύματα των Τεμπών (Photos/Video)
Πασχαλινό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ
Μαρούσι: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στη λεωφόρο Κηφισίας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
