16 χρόνια μετά την εξαφάνιση της Μαντλίν σε παραθεριστικό θέρετρο της Πορτογαλίας όπου βρισκόταν με τους γονείς της, η αδερφή της Αμελί ΜακΚαν, μίλησε δημόσια για την αδερφή της και πως διαχειρίστηκε την κατάσταση.

Με την υπόθεση να είναι ακόμα ανοιχτή, η οικογένεια του κοριτσιού διοργάνωσε τη Τρίτη μια τελετή με κεριά αφιερωμένη στην μικρή Μαντλίν, με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της εξαφάνισής της.

Στην τελετή ήταν και η αδερφή της χαμένης Μαντλίν, Αμελί, η οποία ήταν νήπιο εξαφανίστηκε η αδερφή της. Οι φωτογραφίες της κοπέλας κάνουν τον γύρο του κόσμου. Εικόνες της είχαν να δημοσιοποιηθούν από τότε που ήταν νήπιο και εξαιτίας της ομοιότητά της με την αδερφή της, οι αρχές αλλά και οι οικείοι της έχουν μια ιδέα για το πώς είναι θα μπορούσε να είναι σήμερα και η Μαντλίν.

Madeleine McCann’s younger sister Amelie pictured for the first time since she was a child https://t.co/vgZHmXYbnS pic.twitter.com/qxpL9VoS6J