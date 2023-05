Κι ενώ η εκλογική διαδικασία στην Τουρκία ολοκληρώθηκε, οι πρώτες εικόνες από ευτράπελα που προκαλούν γέλιο σε εκλογικά κέντρα της χώρας κάνουν το γύρο του Διαδικτύου.

Βίντεο δείχνει εκλογικό κέντρο να έχει μετατραπεί σε ρινγκ, στις πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα.

Στα βίντεο που ακολουθούν αποτυπώνεται πλήρως το κλίμα πόλωσης που επικρατεί στη γειτονική χώρα.

Turkish sources report that in #Sanliurfa , disputes over voting broke out between 2 groups. The quarrel turned into a fight, stones and sticks were used. #Turkey #TurkeyElections #turkey_elections pic.twitter.com/o7ju4KbX7T

Την ίδια ώρα, το γύρο του κόσμου κάνουν εικόνες από την Τουρκία με ασθενείς να προσέρχονται στα εκλογικά κέντρα για να εκλέξουν πρόεδρο πάνω σε φορεία.

Όπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Open, άρρωστοι που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Άγκυρας και επιθυμούσαν να ψηφίσουν μεταφέρονται με ασθενοφόρα, με συνοδεία νοσηλευτών στα εκλογικά κέντρα και στη συνέχεια επιστρέφουν στα νοσοκομεία.

Σε άλλο εκλογικό κέντρο, μία ηλικιωμένη γυναίκα πήγε να ψηφίσει κουβαλώντας μία τεράστια φιάλη για την παροχή οξυγόνου.

Καβάλα πάνω στο άλογό του και ντυμένος… γενίτσαρος, ένας άλλος τούρκος πολίτης επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

In Düzce, muay thai national team coach Muhammet Bişgin came to the school where he will vote in the General Elections of the President and 28th Term Deputy, wearing a janissary outfit and a horse. #Türkiye #elections https://t.co/Hn0r3xsRFB