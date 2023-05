Αντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας για τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα κλείσουν στις 7 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Όλα είναι έτοιμα στα 21.529 εκλογικά τμήματα που είναι εγγεγραμμένοι περίπου 9,8 εκατ. εκλογείς, οι οποίοι καλούνται να ψηφίσουν για την εκλογή των βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου. Από αυτούς περίπου 400.000 είναι νέοι ψηφοφόροι και σχεδόν 22.000 άσκησαν μία ημέρα πριν, το Σάββατο, το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι πολίτες που συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2023 και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων.

Με βάση το Σύνταγμα και την εκλογική νομοθεσία, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι είναι άνω των 70 ετών, όσοι πρόκειται να βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, όσοι δεν μπορούν να μετακινηθούν για λόγους υγείας και οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν συστάθηκε εκλογικό τμήμα λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού των 40 τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας βασικής εκλογικής περιφέρειας.

Υπενθυμίζεται πως για τη διεύθυνση του εκλογικού τμήματος στο οποίο ψηφίζουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ψηφιακή πλατφόρμα «Μάθε που Ψηφίζεις» στον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία είναι προσβάσιμη και από το Gov.gr.

Οι εκλογείς πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους (ακόμα κι αν έχει λήξει) ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στην περιφέρεια όπου υπηρετούν. Οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοίο με ελληνική σημαία, που την ημέρα των εκλογών βρίσκεται σε ελληνικό λιμάνι, εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ώστε να ψηφίσουν στον δήμο όπου βρίσκεται το πλοίο.

Επίσης, Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα του καταστήματος όπου κρατούνται, βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους εγγράφονται για το σκοπό αυτό.

Οι ετεροδημότες ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους, εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση έως την 28η Φεβρουαρίου 2023 και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Ο μέγιστος αριθμός των σταυρών προτίμησης που μπορούν να σημειώσουν οι ψηφοφόροι υπέρ υποψηφίων είναι ανάλογος με τον αριθμό των βουλευτών που εκλέγονται από την οικεία εκλογική περιφέρεια.

Η διπλοψηφία απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά και κάθε ψηφοφόρος οφείλει να ψηφίσει στο δήμο της νόμιμης εγγραφής του. Παρόλα αυτά, εάν διαπιστώσετε ότι είστε διπλοεγγεγραμμένοι, τότε θα υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου, ότι γνωρίζετε πως είστε διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψηφίσατε, ούτε και θα ψηφίσετε αλλού.

Αυτές οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα διασταυρωθούν. Με αυτήν τη διαδικασία διασφαλίζεται το κύρος των εκλογών.

Ιστορική ημέρα για την ομογένεια ήταν το Σάββατο καθώς για πρώτη φορά οι Έλληνες του εξωτερικού είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους χωρίς να ταξιδέψουν μέχρι την Ελλάδα.

