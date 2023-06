Γεμάτο εμπνευσμένες ομιλίες, σπουδαίους ομιλητές και με motto τη λέξη «Unleash», το φετινό ΤEDxAthens ανέδειξε επίκαιρα θέματα, προκλήσεις αλλά και λύσεις για την επόμενη ημέρα.

Συλλογικά, άλλωστε έχουμε τη δύναμη να δημιουργήσουμε κάτι νέο, κάτι καινοτόμο, που θα εξελίξει τη ζωή και την καθημερινότητα και θα μπορέσει να αλλάξει τον κόσμο, ενδεχομένως.

Απόλυτα λοιπόν εναρμονισμένη με το φετινό θέμα του TEDxAthens ήταν η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Motor Oil στην Εναλλακτική Σκηνή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα «Energy Unleashed: Climate Change, the Challenge of the Century» και κορυφαία στον κλάδο τους Στελέχη. Συγκεκριμένα, o Γιώργος Τριανταφύλλου, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής του Ομίλου Motor Oil, με συνομιλητές τους Sven Smit, Senior Partner McKinsey & Company και πρόεδρος του McKinsey Global Institute και Ed Stanley, Morgan Stanley ‘s Head of Thematic Research συζήτησαν σχετικά με τις προκλήσεις της «πολυπόθητης» ενεργειακής μετάβασης, τα αναγκαία βήματα προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και το ηθικό στοίχημα αυτής της προσπάθειας, ενώ συμφώνησαν ότι έχουμε θέσει στόχους για την ενεργειακή μετάβαση οι οποίοι σε αυτή τη φάση δεν φαίνονται εφικτοί με βάση τους υπάρχοντες οικονομικούς και φυσικούς πόρους καθώς και τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις.

Ξεκινώντας τη συζήτηση, ο κ. Γιώργος Τριανταφύλλου τόνισε πως η ενεργειακή μετάβαση είναι ένα δύσκολο πρόβλημα που, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτεί στρατηγική σκέψη και μεγάλη εμπειρία. Ταυτόχρονα υπογράμμισε πως «η επίτευξη του net zero πέρα από ένα μεγάλο επιχειρηματικό στοίχημα, είναι και μια ισχυρή ηθική υποχρέωση προς τις επόμενες γενεές και ενόσω υποστηρίζουμε τη πρόοδο προς τη μετάβαση, οφείλουμε επίσης να μην ρισκάρουμε τη πρόσβασή μας σε ανταγωνιστικές και ασφαλείς πηγές ενέργειας που διασφαλίζουν τη προσφορά αυτού του πολύτιμου αγαθού σε προσιτές τιμές.»

«Η ενεργειακή μετάβαση ορίζεται από τέσσερις διαφορετικές αλλά και εξίσου σημαντικές παραμέτρους: το Net Zero, την μείωση του κόστους της ενέργειας, την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. Κάτι που δεν γίνεται αρκετά στην Ευρώπη, είναι η προτεραιοποίηση λύσεων που είναι τεχνολογικά ώριμες και οικονομικά προσιτές. », σχολίασε από τη μεριά του ο Sven Smit.

«Η τεχνολογία θα παίξει ένα σπουδαίο ρόλο στην πράσινη μετάβαση βοηθώντας μας σημαντικά να πετύχουμε τους στόχους μας. Για αυτό πρέπει να τοποθετήσουμε περισσότερα κεφάλαια στην θεσμοθέτηση κινήτρων για καινοτομία βρίσκοντας ταυτόχρονα και τρόπους χρηματοδότησης.» τόνισε οEd Stanley.



Σε κάθε περίπτωση, και οι τρεις συμμετέχοντες τόνισαν πως η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας θα πρέπει να εστιάσει σε 4 βασικά σημεία: Ασφάλεια, μείωση C02, ανταγωνιστικότητα, χαμηλό κόστος. Διατήρηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των υπαρχόντων ενεργειακών συστημάτων με παράλληλη προστασία της γεωπολιτικής σταθερότητας, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με ταυτόχρονη αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων κατά τη διάρκεια της μετάβασης, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών μέσω της πρόσβασης σε φθηνότερες πηγές ενέργειας αλλά και μέσω της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, των επιχειρήσεων και του βιομηχανικού τομέα και διασφάλιση ότι η ενέργεια είναι προσιτή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις χωρίς να βλάπτεται η δημοσιονομική σταθερότητα των κρατών.

Κλείνοντας, και οι τρεις συμμετέχοντες συμφώνησαν, επίσης, ότι η πράσινη μετάβαση με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιταχυνθεί με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, χρηματοδότηση, επενδυτικά κίνητρα, «αποδυνάμωση» της γραφειοκρατίας και ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες δεξιότητες.