Η COSMOTE TV υποδέχεται το καλοκαίρι με τον 6ο και τελευταίο κύκλο της γκανγκστερικής σειράς «Peaky Blinders». Ηβραβευμένη με BAFTA σειρά του BBC διαδραματίζεται μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Μπέρμιγχαμ, και παρακολουθεί την ταραχώδη ζωή του Τόμι Σέλμπι και της διαβόητης συμμορίας του. Τον Τόμι υποδύεται ο Κίλιαν Μέρφι (The Dark Knight, Inception, Dunkirk), ενώ στη σειρά εμφανίζεται και ο Τομ Χάρντι (Venom, The Revenant, Mad Max: Fury Road) στον ρόλο του Άλφι Σόλομονς. Τη σειρά έρχεται να πλαισιώσει και το ντοκιμαντέρ «The Real Peaky Blinders», στο οποίο περιγράφεται η αληθινή ιστορία της διαβόητης συμμορίας.

Μέσα στον Ιούνιο θα προβληθεί και η υποψήφια για βραβείο Emmy σειρά, «Star Trek: Strange New Worlds». Η σειρά αποτελεί prequel του κλασικού «Star Trek: The Original Series» (1966) και ακολουθεί τον Κυβερνήτη Κρίστοφερ Πάικ και το πλήρωμα του διαστημόπλοιου Enterprise, καθώς εξερευνούν νέους κόσμους σε όλο τον γαλαξία. Η ατζέντα του μήνα περιλαμβάνει, επίσης, τη βασισμένη σε αληθινά γεγονότα σειρά «Totally Completely Fine», το σενάριο της οποίας υπογράφει η Γκρέτελ Βέλα (The Great), καθώς και τον 2ο κύκλο της τηλεοπτικής μεταφοράς της ομώνυμης σειράς βιβλίων του Τσαρλς Τζέιμς Μποξ, «Joe Pickett». Επιπλέον, στην COSMOTE TV κάνει πρεμιέρα και η time-travelling κωμωδία «Past Forward» που διαδραματίζεται σε δύο παράλληλους κόσμους με 20 χρόνια διαφορά μεταξύ τους.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών «Star Trek: Strange New Worlds», «Joe Pickett» και «Beauty Queen Of Jerusalem».

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Ιουνίου.

Peaky Blinders (6η σεζόν)

Το πολιτικό παιχνίδι θα βρίσκεται στο επίκεντρο και της 6ης και τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Μόσλεϊ, ο Τόμι Σέλμπι προσπαθεί να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι ίσως για πρώτη φορά συναντά έναν εχθρό τον οποίο δεν μπορεί να νικήσει. Έτσι, ο Τόμι βαδίζει στα πολιτικά χνάρια του φασίστα εχθρού του, σε μία εποχή (αρχές του 30′) που ο φασισμός βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. Ο δρόμος προς την λύτρωση είναι δύσκολος και ανηφορικός, γεμάτος εμπόδια και αναποδιές για τον Τόμι, που εκτός των άλλων καλείται να αντιμετωπίσει και συνωμοσίες της Ιρλανδικής Μαφίας καθώς και τον Αντισυμβατικό IRA.

Πρεμιέρα: Σάββατο 10/6, 18.30, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Real Peaky Blinders (ντοκιμαντέρ)

Το ντοκιμαντέρ «The Real Peaky Blinders» παρουσιάζει την ιστορία των πραγματικών Peaky Blinders, μιας συμμορίας που δραστηριοποιήθηκε στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα. Η συμμορία αυτή προέκυψε από την απόγνωση και τη φτώχεια των ανθρώπων της εποχής και έγινε γνωστή για τη χρήση της ειδικής «στυλιστικής» τεχνικής τους. Κυρίως οι άντρες μέλη της συμμορίας φορούσαν καπέλα με ραμμένα σιδεράκια στο γείσο, που τα χρησιμοποιούσαν ως όπλο σε μάχες με άλλες συμμορίες. Η συμμορία των Peaky Blinders ήταν γνωστή για την αγριότητα και τις επιθέσεις της σε άλλες συμμορίες και αθώους πολίτες, καθώς και για την εμπλοκή της σε παράνομες δραστηριότητες όπως κλοπές, εκβιασμούς, παράνομα στοιχήματα και διακίνηση ναρκωτικών.

Πρεμιέρα: Σάββατο 10/6, 16.30, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Star Trek: Strange New Worlds (2η σεζόν)

Η σύλληψη της Commander Chin-Riley για απόκρυψη της ταυτότητάς της και η απομάκρυνσή της από το διαστημόπλοιο Star Trek Enterprise φέρνει σημαντικές εξελίξεις στη 2η σεζόν. Ποια θα είναι η αντίδραση του Captain Pike; Θα μπορέσει αυτό το γεγονός να ανοίξει το χώρο στον Spock για να γίνει ο νέος πρώτος αξιωματικός; Επιπλέον, η νέα σεζόν εξερευνά ακόμα περισσότερο τα απομονωμένα ταξίδια του πληρώματος του Enterprise και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο διάστημα.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 17/6, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Joe Pickett (2η σεζόν)

Η καθημερινότητα του επιθεωρητή άγριας ζωής Τζο Πίκετ είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς περιηγείται μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πολιτικό και κοινωνικο-οικονομικό κλίμα, γεμάτο από ίντριγκες, ανταγωνιστές και αντικρουόμενα συμφέροντα. Η δράση εκτυλίσσεται σε μια μικρή αγροτική πόλη στο Γουαϊόμινγκ, η οποία κρύβει δεκαετίες καλά κρυμμένων σκοτεινών μυστικών. Στη 2η σεζόν της ομώνυμης σειράς, ο Τζο ανακαλύπτει τη δολοφονία ενός κυνηγού στα βουνά και προσπαθεί να λύσει το μυστήριο και να πιάσει τον δολοφόνο.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 48 ώρες μετά την Αμερική: Τρίτη 6/6, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Past Forward (aka Avenir) – Νέα σειρά

Το 2022, ο 30χρονος Έλιοτ, στέλνει e-mail στην πρώτη διεύθυνση που είχε φτιάξει όταν ήταν δέκα ετών, για να ελέγξει αν είναι ακόμα διαθέσιμη. Αυτό, όμως, που δεν περίμενε, είναι να λάβει απάντηση από τον Έλιοτ του 2001. Στη συνέχεια, όταν ο νεαρός Έλιοτ ξεκινά να λαμβάνει συμβουλές και τρελά αιτήματα του μεγαλύτερου του εαυτού μέσα από τακτικά e-mail, αρχίζει να αλλάζει το μέλλον για τους φίλους, την οικογένειά του, αλλά και τον ίδιο. Όταν αποφασίσει να πει στους γονείς του ότι ανταλλάσσει e-mail με τον μελλοντικό του εαυτό, εκείνοι τον στέλνουν στον Δρ. Σαξ, έναν παιδοθεραπευτή. Ο Σαξ βλέπει την απίστευτη ικανότητα του Έλιοτ να προβλέπει το μέλλον ως μια ατελείωτη πηγή δύναμης και χρημάτων. Καθώς ο Έλιοτ προσπαθεί να ξεφύγει από τα νύχια του Σαξ, στρέφει ένα όπλο εναντίον του – τόσο στο 2001 όσο και στο 2022. Ποιος Έλιοτ τον σκοτώνει όμως;

Πρεμιέρα: Δευτέρα 5/6, 18.15, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Totally Completely Fine – Νέα σειρά

Όταν ο παππούς της Βίβιαν πεθαίνει στον ύπνο του, εκείνη κληρονομεί το παραθαλάσσιο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή ενός βράχου σε ένα απομονωμένο σημείο. Η συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιείται από άτομα που προσπαθούν να αυτοκτονήσουν, κάτι το οποίο απέτρεπε ο παππούς της εδώ και χρόνια, σώζοντας εκατοντάδες ζωές. Αφού σώσει τη ζωή μιας νύφης που το έσκασε από τον γάμο της, η Βίβιαν αναλαμβάνει την ευθύνη να βοηθά κι εκείνη όσους έρχονται στον γκρεμό. Το ρόλο της Βίβιαν Κάνινγχαμ υποδύεται η ταλαντούχα Τόμασιν ΜακΚένζι, γνωστή από το «Jojo Rabbit» και το «The Hobbit: The Battle of the Five Armies».

Πρεμιέρα: Σάββατο 24/6, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Beauty Queen Of Jerusalem (2η σεζόν)

Η σειρά, συνυφασμένη με την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και στη συνέχεια του βρετανικού καθεστώτος στο Ισραήλ, αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Ερμόσα. Στο επίκεντρο της πλοκής, είναι ο Γκάμπριελ Ερμόσα, η σύζυγός του Ρόζα και οι τρεις κόρες τους: η μεγαλύτερη, η Λούνα, που είναι η αγαπημένη του πατέρα της, η Ρίβκα και η Ρέιτσελ. Η ζήλια της Ρόζα για τη Λούνα, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που έχει με τον πατέρα της, φέρνει δύσκολες συγκρούσεις στην οικογένεια. Η 2η σεζόν της σειράς ακολουθεί τους νεόνυμφους Λούνα και Ντέιβιντ, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν μια αυξανόμενη ένταση στη σχέση τους όταν εισέλθουν σε έναν μποέμικο βρετανικό κύκλο ανθρώπων. Το «Beauty Queen Of Jerusalem» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες Ισραηλινές παραγωγές, έχοντας αποσπάσει εγχώριο βραβείο «καλύτερης δραματικής σειράς».

Πρεμιέρα: Σάββατο 10/6, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Sullivan‘s Crossing – Νέα σειρά

Η Μάγκι Σάλιβαν είναι μια επιτυχημένη χειρουργός που έχει τα πάντα, μέχρι τη στιγμή που ο συνεργάτης της κατηγορείται για απάτη κι εκείνη για αμέλεια. Θέλοντας να αποφύγει τις συνέπειες, η Μάγκι αποφασίζει να αφήσει τη Βοστώνη και να επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι στο Sullivan’s Crossing, ένα κάμπινγκ στην Σκωτία που διοικεί ο πατέρας της (Σκοτ Πάτερσον – Gilmore Girls). Εκεί, η Μάγκι καλείται να επανασυνδεθεί με τις ρίζες της, να ξαναφέρει στη ζωή της παλιές φιλίες και να δημιουργήσει νέες με τους κατοίκους της περιοχής. Ένας από αυτούς είναι και ο μυστηριώδης Καλ Τζόουνς (Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ – One Tree Hill), ο οποίος περιπλέκει ακόμα περισσότερο τη ζωή της. Καθώς η Μάγκι προσπαθεί να αποκαταστήσει το όνομα και τη φήμη της, είναι αναγκασμένη να αντιμετωπίσει πρώτα τον πονεμένο παρελθόν της, καθώς προσπαθεί να ξανασυνδεθεί με μια πλευρά του εαυτού της που είχε παραμελήσει.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Παρασκευή 23/6, 22.00, COSMOTE SERIES HD. Το Sullivan’s Crossing, το οποίο η COSMOTE TV θα προβάλλει πριν παίξει στις ΗΠΑ, θα επιστρέφει κάθε Παρασκευή με διπλό επεισόδιο.

Little Bird – Νέα σειρά

Το «Little Bird» είναι μία σειρά εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα και την εποχή των «Sixties Scoop». Πρόκειται για την περίοδο όπου θεσπίστηκε μια σειρά πολιτικών στον Καναδά, που επέτρεπαν στις αρχές παιδικής πρόνοιας να παίρνουν παιδιά ιθαγενών από τις οικογένειες τους και να τα τοποθετούν σε δομές φιλοξενίας. Τα παιδιά παρέμεναν σε αυτές τις δομές μέχρι να υιοθετηθούν από οικογένειες λευκών. Η πλοκή μας μεταφέρει στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν η πεντάχρονη Λιτλ Μπερντ απήχθη από το σπίτι της στο Λονκγ Πάιν και υιοθετήθηκε από μια εβραϊκή οικογένεια στο Μόντρεαλ. Καθώς μεγαλώνει και αρχίζει να ξετυλίγει την ιστορία της, η θετή της μητέρα Γκόλντα, η οποία συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία, έρχεται αντιμέτωπη με τις πράξεις της. Μέσα από αυτό το ταξίδι σύνδεσης και ανακάλυψης του εαυτού της, η Λιτλ Μπερντ αρχίζει να βρίσκει τη χαμένη της οικογένεια και να ενώνει τα κομμάτια του παρελθόντος της. Πρεμιέρα: Σάββατο 17/6, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.