Lift Every Voice and Sing: Ο εθνικός ύμνος των μαύρων Αμερικανών

Στην πανεπιστημιούπολη του Howard University Washington, του πανεπιστήμιου των Αφρο-Αμερικανών, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον, δύο φορές την ημέρα ακούγεται από τα μεγάφωνα ένα τραγούδι για την ελευθερία και την πίστη.

Το ίδιο γίνεται και στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Founders Library, που δεσπόζει πάνω στο λόφο της Ουάσινγκτον, και η οποία στεγάζει το τεράστιο Αρχείο με τα ντοκουμέντα της περιπέτειας και της εμπειρίας των Αφρο-Αμερικανών.

Κάθε μεσημέρι, τα μεγάφωνα από τον πύργο του καμπαναριού της βιβλιοθήκης, μεταδίδουν αυτό το ίδιο τραγούδι που στην Αμερική ονομάζεται ο «εθνικός ύμνος των μαύρων της Αμερικής».

Για τα γενέθλια του Αβραάμ Λίνκολν

Το τραγούδι αυτό, είναι το «Lift Every Voice and Sing», οι στίχοι του οποίου γράφτηκαν το 1900, από τον μαύρο ακαδημαϊκό και ποιητή Τζέιμς Ουέλντον Τζόνσον, όταν μια δραστήρια ομάδα μαύρων από το Τζάκσονβιλ, της Φλόριντα, θέλησαν να τιμήσουν τα γενέθλια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Αβραάμ Λίνκολν.

Τη μουσική έγραψε ο αδελφός του Τζέιμς Ουέλντον Τζόνσον, ο Τζον Ρόζμοντ Τζόνσον, και στη συνέχεια το τραγούδι δόθηκε και τραγουδήθηκε από μια χορωδία 500 Αφρό-Αμερικανών μαθητών που φοιτούσαν στο φυλετικό σχολείο το οποίο διεύθυνε ο Τζέιμς Ουέλντον Τζόνσον.

Μάλιστα την ημέρα της γιορτής, οι στίχοι τυπώθηκαν και μοιράστηκαν στη μαύρη κοινότητα του Τζάκσονβιλ ώστε όλοι να μπορούν να το τραγουδήσουν.

Το τραγούδι περιγράφει το ταξίδι και την περιπέτεια των μαύρων της Αμερικής, και ενώ έχει τα χαρακτηριστικά ενός ύμνου, έχει επίσης σαφείς επιρροές από τα τραγούδια «spirituals» που τραγουδούσαν οι μαύροι Αφρικανοί σκλάβοι όταν δούλευαν και μοχθούσαν αλυσοδεμένοι στα χωράφια των δουλοκτητών γαιοκτημόνων του Νότου της Αμερικής.

Αναγέννηση στο Χάρλεμ

Μετά απ’ εκείνα τα γενέθλια, ο Τζέιμς Ουέλντον Τζόνσον και τα αδέλφια του, έφυγε από το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, στη νέγρικη γειτονιά του Χάρλεμ. Έτσι, οι αδελφοί Τζόνσον ήλθαν σε επαφή με τις τέχνες και συμμετείχαν με τον τρόπο τους σ’ εκείνο το ευρύ αφρό-αμερικανικό πολιτιστικό κίνημα που ονομάστηκε «Harlem Renaissance».

Ο Τζόνσον δεν περίμενε να κάνει τέτοια επιτυχία το τραγούδι του, αλλά οι μαθητές του Τζάκσονβιλ συνέχιζαν να το τραγουδούν. Ταυτόχρονα πήγαιναν και το τραγουδούσαν και σε άλλα σχολεία, ή αργότερα όσοι γίνονταν οι ίδιοι δάσκαλοι το μάθαιναν με τη σειρά τους στους μαθητές τους, και τελικά το τραγούδι «Lift Every Voice and Sing», μετά από 20 χρόνια τραγουδιόταν σε όλο το Νότο, και είχε αρχίσει να διαδίδεται και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ.

Τελικά το 1919, η εθνική επιτροπή για την πρόοδο των έγχρωμων της Αμερικής, γνωστή ως «National Association for the Advancement of Colored People» (NAACP), ανακήρυξε το τραγούδι αυτό, ως «Negro National Anthem», δηλαδή εθνικό ύμνο των μαύρων. Σημειώνουμε ότι αυτό έγινε ένα χρόνο πριν ο Τζέιμς Ουέλντον Τζόνσον ανακηρυχθεί ο πρώτος έγχρωμος πρόεδρος της επιτροπής, και 12 χρόνια πριν το τραγούδι «Star–Spangled Banner» υιοθετηθεί τελικά ως εθνικός ύμνος των ΗΠΑ.

Από τότε έχουν περάσει πάνω από 100 χρόνια, και το τραγούδι «Lift Every Voice and Sing» γνώρισε διάφορες εκτελέσεις από κορυφαίους μαύρους καλλιτέχνες, όπως την Αρίθα Φράνκλιν, τον Ρέι Τσαρλς, την Μπιγιονσέ, κ.α.

Πρόσφατα η βραβευμένη με βραβείο Emmy, ηθοποιός Σέριλ Λι Ραλφ, το τραγούδησε στην τελετή του Super Bowl, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την «National Football League» (NFL), η οποία στο μεταξύ είχε τιμωρήσει τον παίκτη της ομάδας «San Fransisco 49ers», Κόλιν Κεπέρνικ, επειδή κατά την εκτέλεση του εθνικού ύμνου έκλινε το ένα γόνατο διαμαρτυρόμενος για τη συνεχιζόμενη αστυνομική βία.

Παρότι δεν θα το φανταζόταν ποτέ, το «Lift Every Voice and Sing» που έγραψε ο Τζέιμς Ουέλντον Τζόνσον, έγινε «ύμνος ελπίδας» όχι μόνο για τους μαύρους της Αμερικής, αλλά για κάθε περιθωριοποιημένο άνθρωπο στη Γη. Το μήνυμά του είναι επίκαιρο και ζωντανεύει κάθε φορά που οι άνθρωποι «σηκώνουν τη φωνή και τραγουδούν».

