Ρωσία: Αυτοκτόνησε ο δημιουργός της σοβιετικής θερμοπυρηνικής βόμβας

Απαγχονισμένος βρέθηκε ο επιστήμονας που δημιούργησε την πρώτη σοβιετική θερμοπυρηνική βόμβα δύο σταδίων RDS-37.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο 92χρονος Γκριγκόρι Κλινίσοφ, ειδικός σε θέματα ατομικής ενέργειας, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο κέντρο της Μόσχας, ενώ οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι δίπλα στο σώμα του βρέθηκε ένα σημείωμα αυτοκτονίας και ότι διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο Κλινίσοφ είχε κερδίσει το Βραβείο Λένιν το 1962 και ήταν πιο γνωστός ως ένας από τους δημιουργούς της σοβιετικής RDS-37 – μιας θερμοπυρηνικής βόμβας που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 1955.

