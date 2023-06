Ρωσία: Εμφύλιος «προ των πυλών»- Ο Καντίροφ στηρίζει Πούτιν (Videos)

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Ρωσία τις τελευταίες ώρες με έναν εμφύλιο πόλεμο να βρίσκεται «προ των πυλών» στη χώρα. Οι μισθοφορικές δυνάμεις της Wagner κατέλαβαν τις πόλεις Ροστόφ και Βορονέζ. Σε ισχύ ο αντιτρομοκρατικός νόμος στη Μόσχα.

Την υποστήριξή του προς τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα ο τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ραμζάν Καντίροφ, οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην καταστολή της ανταρσίας του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ηγέτη της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ.

Μάλιστα, ο τσετσένος ηγέτης δήλωσε πως οι δυνάμεις του θα χρησιμοποιήσουν «σκληρές μεθόδους, αν αυτό κριθεί αναγκαίο».

Ο Καντίροφ, σε μία ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Πριγκόζιν ως «μία πισώπλατη μαχαιριά» καλώντας τους ρώσους στρατιώτες να μην αποδεχτούν οποιεσδήποτε προκλητικές ενέργειες.

«Πρόκειται για στρατιωτική εξέγερση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιες ενέργειες. Υποστηρίζω πλήρως κάθε λέξη του Βλαντίμιρ Πούτιν», ξεκαθάρισε ο Καντίροφ.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματούχοι που έχουν διορισθεί από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής στις περιοχές της Ουκρανίας, που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έχουν προσαρτηθεί, εξέφρασαν και αυτές την υποστήριξή τους στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος αντιμετωπίζει ένοπλη ανταρσία από την μισθοφορική οργάνωση Wagner.

Οι αξιωματούχοι που έχουν διορισθεί από τη Ρωσία στις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως και σε αυτές της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, δηλώνουν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις τους που αναρτήθηκαν στο Telegram ότι οι αντίστοιχες περιοχές τους «είναι με τον Πρόεδρο».

Looks like Prigozhin took over the Russian army headquarters in Rostov. #Prigozhin #WagnerCoup #RussianArmy #Russia #Wagner #PrigozhinCoup #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/eBl463UqaA

Στο μεταξύ, η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα και την περιοχή της, εν μέσω ανταρσίας από την μισθοφορική οργάνωση Wagner, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Μετά το διάγγελμα του ρώσου προέδρου, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι αυτός και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν παρά τις εντολές του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο πρόεδρος πλανάται», είπε ο Πριγκόζιν σε φωνητικό μήνυμα στο κανάλι του στο Telegram. «Είμαστε πατριώτες», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του δεν πρόκειται να παραδοθούν.

Νωρίτερα, ο ιδρυτής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, είχε διαβεβαιώσει πως μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

«Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους», διεμήνυσε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. «Θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας», απείλησε.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», είπε κατόπιν.

Ανέφερε πως οι δυνάμεις του, ως τώρα ανεπτυγμένες στην Ουκρανία, πέρασαν τα σύνορα με τη Ρωσία και μπήκαν στην πόλη Ροστόφ (νότια). Υποστήριξε πως οι μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο όταν «άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής».

Ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ διαβεβαίωσε σήμερα πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ – κέντρο διοίκησης κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας – προσθέτοντας πως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

