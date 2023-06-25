Κολύμβηση: Ρεκόρ 20ετίας κατέρριψε η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200μ πεταλούδα

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Ρεκόρ 20 χρόνων κατέρριψε στην κολύμβηση στην τελευταία ημέρα του μίτινγκ «Sette Colli» της Ρώμης η Γεωργία Δαμασιώτη.

Η Ελληνίδα αθλήτρια,κάνοντας μια φανταστική κούρσα, τερμάτισε (4η) σε 2:09.74 και άφησε στην ιστορία το «στοιχειωμένο» πανελλήνιο ρεκόρ της Βάσως Αγγελοπούλου (2:10.64) από τις 31/7/2003 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νεανίδων στη Γλασκώβη.

Η Δαμασιώτη είχε ήδη πλησιάσει τον περασμένο μήνα το ρεκόρ, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κάνοντας 2:10.83, κάνοντάς το πράξη στη Ρώμη.

Κολύμπησε στην έβδομη διαδρομή, σε μια πολύ γρήγορη κούρσα, τέτοια που ήθελε και χρειαζόταν για να «σπάσει» το ρεκόρ: πρώτη ήταν η πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης Μπογκλάρκα Κόπας από την Ουγγαρία με 2:08.52, δεύτερη η Βρετανίδα Λάουρα Κατλίν Στίβενς με 2:09.32 και τρίτη η Ντάλμα Σεμπεστιέν επίσης από την Ουγγαρία με 2:09.42.

Η Δαμασιώτη γεννήθηκε τη χρονιά που σημειώθηκε το (πρώην) πλέον πανελλήνιο ρεκόρ, το 2003. Θα έχει γενέθλια στις 3 Ιουλίου και ήδη έκανε το καλύτερο δώρο στον εαυτό της. Το όριο συμμετοχής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 είναι 2:08.43.

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