Adele: Η «απειλή» της σε συναυλία - «Αν μου πετάξετε τίποτα θα σας σκοτώσω»

Με χιουμοριστικό τρόπο προειδοποίησε το κοινό της η Adele κατά τη διάρκεια συναυλίας της, λέγοντάς του «να μην τολμήσει να πετάξει τίποτα».

Η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα τραγουδούσε στο Λας Βέγκας, όταν διέκοψε τη ροή του σόου της για να ενημερώσει τους φαν.

Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είπε: «Το να πετάτε σκ.. στη σκηνή, το έχετε δει; Σας προκαλώ. Σας προκαλώ να μου πετάξετε κάτι. Θα σας σκοτώσω!» είπε έχοντας στα χέρια της ένα παιχνίδι-πιστόλι με το οποίο και σημάδεψε το πλήθος.

«Σταματήστε να πετάτε πράγματα στους καλλιτέχνες» είπε τέλος.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:



“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm