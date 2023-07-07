Ακρίβεια και αισχροκέρδεια ξετινάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς

Το ράλι των αυξήσεων στα τρόφιμα… δεν έχει τέλος!

Την ώρα που ο πληθωρισμός μειώνεται στο 1,8% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση από 2,8% τον Μάιο, οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών, επιταχύνθηκαν, με την ετήσια αύξηση να φθάνει το 12,2% από 11,8% τον Μάιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η ακρίβεια στα τρόφιμα προκαλεί «αιμορραγία» πλέον στα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία δαπανούν πάνω από το 20% του εισοδήματός τους για είδη διατροφής, ενώ για το φτωχότερο 20% του πληθυσμού η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη μιας και το ποσοστό του εισοδήματός τους που αντιστοιχεί στις αγορές βασικών προϊόντων πρώτης ανάγκης αγγίζει το 30%.

Άλλωστε και το γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αναφέρει ότι η διατήρηση του υψηλού πληθωρισμού κάποιων βασικών αγαθών, επιβαρύνει το κόστος διαβίωσης των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, καθώς μεγάλο μέρος του εισοδήματός που δαπανάται για σίτιση και στέγαση, φτάνει το 60%. Δεν είναι τυχαίο ότι κλείνει η ψαλίδα προτίμησης από τα επώνυμα στα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα.

Το γεγονός αυτό ενισχύουν και τα τελευταία ευρήματα της έρευνας του ΣΕΛΠΕ τα οποία σημειώνουν ότι… 1 στους 2 καταναλωτές προτίθεται να μειώσει ακόμη περισσότερο τις δαπάνες για αγορά προϊόντων το επόμενο εξάμηνο, ενώ οι πληρωμές λογαριασμών και οι αγορές προϊόντων αποτελούν πλέον τις δύο μεγαλύτερες δαπάνες ως ποσοστού του μηνιαίου εισοδήματος.

Για όλους αυτούς τους λόγους ήταν αναμενόμενο να συνεχιστούν και τα μέτρα κατά της ακρίβειας τα οποία ουσιαστικά ούτε κατά το ελάχιστο δεν έχουν καταφέρει τόσο καιρό να φρενάρουν την ανεξέλεγκτη ακρίβεια!

Όπως και να έχει, η Κυβέρνηση προγραμμάτισε την τρίμηνη παράταση του market pass, ώστε η επιδότηση για αγορές σε σούπερ μάρκετ να συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο.

Εν τω μεταξύ ούτε λόγος για την αισχροκέρδεια η οποία καλά κρατεί… ειδικότερα την ώρα που οι τιμές των τροφίμων τραβούν την ανηφόρα, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων να αυξάνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Έξι φορές περισσότερο από την αύξηση των μισθών διαπιστώνει η Eurostat.

Μάλιστα το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης από τις αρχές του 2022 οφείλεται κατά 45% στα υψηλότερα επιχειρηματικά κέρδη, κατά 40% στις τιμές εισαγωγών και κατά μόλις 25% στην αύξηση των μισθών. Το φαινόμενο έχει χαρακτηριστεί ως “greedflation” και θέτει νέα διλήμματα στην αντιμετώπισή του. «Η αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης του πληθωρισμού» σημειώνει, «εξαρτάται περισσότερο από τη συγκράτηση των επιχειρηματικών κερδών, την αναπλήρωση των εισαγωγών με εγχώρια παραγωγή και πολύ λιγότερο από τον έλεγχο των μισθολογικών αυξήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Συνταξιούχοι: Ξεμπλοκάρουν οι συντάξεις για όσους έχουν χρέη, «κόφτες» στις παρακρατήσεις για όσους εργάζονται

Γιατί επιστρέφουν στο φυσικό αέριο οι καταναλωτές – Τι λένε τα στοιχεία για την Αττική

Το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης: Τα προεκλογικά μέτρα και το «market pass»