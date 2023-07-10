Καλοκαιρινές εκπτώσεις σε COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στην COSMOTE και τον ΓΕΡΜΑΝΟ σε όλη την Ελλάδα. Έως και τις 31 Αυγούστου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις[1], μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, τα αγαπημένα τους smartphones, tablets, laptops, smartwatches, gadgets τηλεοράσεις, προϊόντα smarthome, gaming και αξεσουάρ τελευταίας τεχνολογίας. Επιπλέον, έως και τις 16 Ιουλίου, για αγορές αξίας 299€ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, οι καταναλωτές κερδίζουν 10% €πιστροφή[2].Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αγορές τους είτε σε ένα κατάστημα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, είτε διαδικτυακά στα www.cosmote.gr και www.germanos.gr.
Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:
Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται για έξυπνες τηλεοράσεις, στην COSMOTE και τον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν:
[1] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων 900€ και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές 500€ και άνω, οι 24 για αγορές 300€ και άνω & οι 12 για αγορές 60€ και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας
[2] Η ενέργεια €πιστροφή 10% ισχύει έως και 16/7 για αγορές αξίας 299€ και άνω, με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Όροι και προϋποθέσεις στα www.germanos.gr, www.cosmote.gr & www.eurobank.gr/epistrofi.
[3] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
