Καλοκαιρινές εκπτώσεις σε COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟ

Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στην COSMOTE και τον ΓΕΡΜΑΝΟ σε όλη την Ελλάδα. Έως και τις 31 Αυγούστου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις[1], μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, τα αγαπημένα τους smartphones, tablets, laptops, smartwatches, gadgets τηλεοράσεις, προϊόντα smarthome, gaming και αξεσουάρ τελευταίας τεχνολογίας. Επιπλέον, έως και τις 16 Ιουλίου, για αγορές αξίας 299€ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, οι καταναλωτές κερδίζουν 10% €πιστροφή[2].Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αγορές τους είτε σε ένα κατάστημα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, είτε διαδικτυακά στα www.cosmote.gr και www.germanos.gr.

Ενδεικτικά, οι καταναλωτές θα βρουν:

το 5 G smartphone SAMSUNG Galaxy A 34 , με οθόνη Super AMOLED FHD+ 6.6” με 3πλή κάμερα με κύρια 48MP τώρα με 30€ έκπτωση, από 369,90€ [3]

, με οθόνη Super AMOLED FHD+ 6.6” με 3πλή κάμερα με κύρια 48MP τώρα με 30€ έκπτωση, από 369,90€ τα 5G smartphone XIAOMI Redmi Note 12 Pro & Pro + , με οθόνη AMOLED FHD+ 6.67’’ με 3πλή κάμερα με κύρια 50MP & 200MP αντίστοιχα, τώρα με 50€ έκπτωση, από 349,90€

, με οθόνη AMOLED FHD+ 6.67’’ με 3πλή κάμερα με κύρια 50MP & 200MP αντίστοιχα, τώρα με 50€ έκπτωση, από 349,90€ το smartphone MOTOROLA e13 2/64GB, με οθόνη HD+ 6.5 και μεγάλη αυτονομία χάρη στη μπαταρία 5000mAh τώρα με 20€ έκπτωση, από 119,90€ στα 99,90€

το tablet SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite , 3/32GB σε 2 εκδόσεις, WiFi & 4G, με οθόνη 8,7” και οκταπύρηνο επεξεργαστή, από 149,90€ στα 129,90€ (WiFi) και από 179,90€ στα 159,90€ (4G)

το laptop LENOVO IdeaPad 1, με οθόνη 15.6” Full HD, επεξεργαστή AMD Ryzen 3 7320U και 2 χρόνια εγγύηση Lenovo Pick up and Return, με 479€

τo tablet LENOVO M 10 HD 2 nd gen 64GB , με οθόνη HD 10.1’’ και RAM 4GB, σε 2 εκδόσεις, WiFi με 159,90€ και 4G με 179,90€

, με οθόνη HD 10.1’’ και RAM 4GB, σε 2 εκδόσεις, WiFi με 159,90€ και 4G με 179,90€ τα ΑirPods 2nd Generation , που προσφέρουν κορυφαίο ήχο και μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, από 159€ στα 129€

, που προσφέρουν κορυφαίο ήχο και μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, από 159€ στα 129€ το SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro, με οθόνη αφής Super AMOLED 1,4″, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και υποστήριξη διαλειμματικής προπόνησης, από 379,90€ στα 349,90€

την κονσόλα PlayStation 5, που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στο gaming, από 549€ στα 474€

το φορητό ηχείο JBL BoomBox 3 , με εξαιρετική απόδοση χάρη στα ηχεία 3 δρόμων και πλήρως αδιάβροχο με πιστοποίηση IP67″, από 579€ στα 419€

, με εξαιρετική απόδοση χάρη στα ηχεία 3 δρόμων και πλήρως αδιάβροχο με πιστοποίηση IP67″, από 579€ στα 419€ το XIAOMI Electric Scooter 4 , με αυτονομία μπαταρίας για έως 30 χλμ. και κινητήρα μέγιστης ισχύος 600W για ταχύτητα έως 25 χλμ/ώρα, από 599€ στα 549€

, με αυτονομία μπαταρίας για έως 30 χλμ. και κινητήρα μέγιστης ισχύος 600W για ταχύτητα έως 25 χλμ/ώρα, από 599€ στα 549€ τον «έξυπνο θερμοστάτη» της Google, Nest Learning Thermostat SilverV3, με ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi και Bluetooth, από 329€ στα 249,90€.

Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται για έξυπνες τηλεοράσεις, στην COSMOTE και τον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν:

όλες τις τηλεοράσεις από 349€ και άνω με δώρο 5 χρόνια εγγύηση

την SAMSUNG 4K AU7172, από 43” έως και 75”, για μια συναρπαστική εμπειρία προβολής, από 359€.

[1] Οι 48 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές προϊόντων 900€ και άνω. Οι 36 άτοκες δόσεις ισχύουν για αγορές 500€ και άνω, οι 24 για αγορές 300€ και άνω & οι 12 για αγορές 60€ και άνω και με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας

[2] Η ενέργεια €πιστροφή 10% ισχύει έως και 16/7 για αγορές αξίας 299€ και άνω, με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Όροι και προϋποθέσεις στα www.germanos.gr, www.cosmote.gr & www.eurobank.gr/epistrofi.

[3] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.