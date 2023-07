DOM

Στις 8 Ιουλίου Rikkie Valerie Kollé έγραψε ιστορία στα ολλανδικά καλλιστεία καθώς έγινε η πρώτη τρανς γυναίκα που κατέκτησε τον τίτλο.

Η νικήτρια είναι από την πόλη Μπρέντα και φιλοδοξεί να γίνει η φωνή της queer κοινότητας.

Η Rikkie Valerie Kollé θα εκπροσωπήσει την Ολλανδία το επόμενο διάστημα στην 72η διοργάνωση για της Μις Υφήλιος 2023, η οποία θα διεξαχθεί στο Ελ Σαλβαδόρ.

H νίκη της δεν συγκέντρωσε μόνο θετικά σχόλια αλλά και αρνητικά καθώς αρκετοί ήταν αυτοί που δυσαρεστήθηκαν με τη νίκη του τρανς μοντέλου. Πολλοί έσπευσαν να τη χαρακτηρίσουν αρκετά «αρσενική» και το αποτέλεσμα άδικο για τις βιολογικές γυναίκες.

The winner of Miss Netherlands 2023 is Rikkie Valerie Kollé, a biological male. Hands like a bricklayer. #LetWomenSpeak pic.twitter.com/rFNsJKgJEt