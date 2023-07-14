Σακίλ Ο’ Νιλ: Έρχεται στη Μύκονο σε ρόλο… dj

Τη Μύκονο πρόκειται να επισκεφθεί ο Σακίλ Ο’ Νιλ τη Δευτέρα 24 Ιουλίου όπου και θα παραμείνει για ένα τριήμερο.

Ο πρώην σούπερ σταρ του NBA, που τα τελευταία χρόνια εξασκεί το επάγγελμα του dj, έχει εμφανιστεί με το καλλιτεχνικό όνομα Dj Diesel σε διάσημα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής όπως το Tomorrowland και στις 25 του μήνα θα παίξει στο Santanna, που πέρυσι έφερε τον 50 Cent.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Σακίλ θα μείνει σε βίλα του νησιού, ενώ μια μέρα πριν την εμφάνισή του θα παρευρεθεί στο event με τον Black Coffee ο οποίος θα παίξει στο Santanna για δεύτερη φορά φέτος το καλοκαίρι.

Ο θρυλικός πρωταθλητής του NBA ασχολείται με τη μουσική πάνω από δέκα χρόνια, παίζοντας σε διάσημα κλαμπ ανά τον κόσμο, ενώ έχει κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ.

Αξίζει, τέλος να αναφερθεί, ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Σακίλ Ο’ Νιλ θα βρεθεί στο νησί των ανέμων ως dj.

