Φωτιά στο Αίγιο: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού Κάστρο

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στο Αίγιο.

Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη προς τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κάστρο της Αιγιαλείας να μετακινηθούν προς την περιοχή Καθολικό.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατη περιοχή κοντά στον οικισμό Ζαχλωρίτικα Αιγιαλείας. Σύμφωνα με το Συντονιστικό της Περιφέρειας, το ακριβές σημείο φωτιάς είναι η Αγία Ειρήνη και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα. Οι πυκνοί καπνοί γίνονται ορατοί από διάφορες περιοχές του δήμου Αιγιαλείας.

Διακοπή κυκλοφορίας στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, με λεωφορείο το δρομολόγιο της Hellenic Train

Εξαιτίας της φωτιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος του 162,5ου χιλιομέτρου, στη γέφυρα «Τσαγρή».

Επιπλέον, διακόπτονται προσωρινά τα δρομολόγια της αμαξοστοιχίας στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό με εντολή της Πυροσβεστικής.

Τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό διακόπτονται προσωρινά με εντολή της πυροσβεστικής, λόγω πυρκαγιάς. Το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1337 θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο. — Hellenic Train (@HellenicTrain) July 23, 2023

Το δρομολόγιο 1337 θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Διαβάστε επίσης:

Δημητσάνα: Ατύχημα σε αγώνα ταχύτητας με τρεις τραυματίες

Βοιωτία: Στην εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας η φωτιά της Υλίκης

Φωτιά στη Ρόδο: Έγινε στάχτη το beach bar με τον σερβιτόρο «κολυμβητή»