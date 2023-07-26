Ο Ημιτελικός των International Emmy Awards στην Αθήνα με την υποστήριξη της Nova και του Δήμου Αθηναίων

H Διεθνής Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών επιλέγει τον Δήμο Αθηναίων και τη Nova για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής δύο κατηγοριών για τα Διεθνή Βραβεία Emmy.

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και το Αthens Film Office του Δήμου Αθηναίων με χαρά ανακοινώνουν τη σύμπραξη τους για τη φιλοξενία των διαδικασιών επιλογής για δύο Ημιτελικούς των Διεθνών Βραβείων Emmy στην Αθήνα.

Ο Δήμος Αθηναίων και η Nova έχουν επιλεχθεί για τη σύσταση κριτικής επιτροπής που θα αναδείξει τους υποψήφιους νικητές σε δύο κατηγορίες. Οι δυο κριτικές επιτροπές θα συναντηθούν στην Αθήνα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, σε μια διοργάνωση που θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις Τύπου, επισκέψεις για τα μέλη των Επιτροπών σε πολιτιστικά μνημεία της Αθήνας και ένα λαμπερό gala.

Η Διεθνής Ακαδημία ταξιδεύει κάθε καλοκαίρι, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, σε περισσότερες από 25 τοποθεσίες για τη διεξαγωγή των Ημιτελικών. Το στάδιο των Ημιτελικών είναι ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και μια εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης για τους οικοδεσπότες της διοργάνωσης και τους εγκεκριμένους από την Ακαδημία κριτές. Οι κριτικές επιτροπές αποτελούνται από επαγγελματίες από το χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, της καλλιτεχνικής παραγωγής και της δημιουργικής βιομηχανίας.

Οι Έλληνες και διεθνείς κριτές θα συναντηθούν στην Αθήνα τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα συνεδριάσουν για την επιλογή των τελικών υποψηφίων στις δύο κατηγορίες. Όπως ορίζουν οι κανονισμοί της Διεθνούς Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών, οι ειδικοί των δύο επιτροπών θα γίνουν γνωστοί μόνο μετά τη διαδικασία της αξιολόγησης, η οποία θα καθορίσει τελικά τους υποψηφίους για τα Διεθνή Βραβεία Emmy.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η United Group προσκαλείται από την Ακαδημία των Emmy Awards για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής και ανάδειξης υποψηφίων κατά το στάδιο των Ημιτελικών, με την περσινή αντίστοιχη διοργάνωση να έχει πραγματοποιηθεί στο Ντουμπρόβνικ. Φέτος, η εταιρεία επιλέγει την Αθήνα για τη συνάντηση των κορυφαίων επαγγελματιών της βιομηχανίας του θεάματος και η Nova ενώνει τις δυνάμεις της με το Δήμο Αθηναίων για την άρτια διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής, αλλά και για το gala με το οποίο παραδοσιακά ολοκληρώνονται οι εργασίες των κριτών.

Η σύμπραξη με το Δήμο Αθηναίων έρχεται να εγγυηθεί την επιτυχία της διοργάνωσης στην Ελλάδα και να στρέψει τους προβολείς του διεθνούς τύπου στην Αθήνα, που τα τελευταία χρόνια αποτελεί συχνά το σκηνικό σε παραγωγές μεγάλου βεληνεκούς με αστέρες παγκοσμίου φήμης. Με αυτή τη σημαντική διοργάνωση, η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της στο στερέωμα της καλλιτεχνικής παραγωγής, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δυναμική της χώρας και την δυνατότητά της να φιλοξενήσει αντίστοιχες διοργανώσεις θεσμών υψηλού κύρους, μέσω της σύμπραξης ισχυρών εταιρικών παικτών και φορέων του Δημοσίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, σε δήλωσή του ανέφερε: «Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας αποτελεί στρατηγικό στόχο για την πόλη της Αθήνας. Η επιτυχημένη πορεία του Athens Film Office, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2020, έβαλε την Αθήνα στον διεθνή χάρτη με την εξυπηρέτηση δεκάδων ξένων παραγωγών, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, αλλά και πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις της πόλης. Συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες για την περαιτέρω προβολή της Αθήνας, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Δήμος Αθηναίων θα διοργανώσει το International Emmys Pre-Judging Event αυτό τον Σεπτέμβριο.»

Η Nova, με υπερηφάνεια δέχεται την πρόσκληση της Διεθνούς Ακαδημίας Emmy και μαζί με το Δήμο Αθηναίων αναλαμβάνουν δράση για την επιτυχία της έλευσης του Ημιτελικού των International Emmy Awards στην Αθήνα. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Nova Media κα. Κική Σιλβεστριάδου δήλωσε:«Είμαστε υπερήφανοι για την ανάθεση αυτής της κορυφαίας διοργάνωσης από την United Group στη Nova. Η συμμετοχή μας στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τα διεθνή βραβεία Emmy αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της προσφοράς μας για την προαγωγή της υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και της εμπειρίας μας στην παραγωγή ποιοτικού τηλεοπτικού περιεχομένου υψηλών προδιαγραφών. Η Nova εξελίσσεται πέρα από τα όρια των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας και συνδέει την Ελλάδα με τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα, προσκαλώντας στην Αθήνα ταλαντούχους καλλιτέχνες και παραγωγούς. Ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε τους κορυφαίους επαγγελματίες της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής και είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε το Δήμο Αθηναίων πολύτιμο συνοδοιπόρο στην επιτυχία της μοναδικής αυτής διοργάνωσης».