Μαντόνα: Ξεκίνησε πρόβες για νέα περιοδεία μετά την περιπέτεια της υγείας της

H Μαντόνα ξεκίνησε πρόβες για την περιοδεία της, μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας που πέρασε.

Όπως είναι γνωστό, η σούπερ σταρ εμφάνισε βακτηριακή λοίμωξη που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Η βασίλισσα της ποπ δεν έχει επανέλθει πλήρως, ενώ πηγή από το περιβάλλον της αναφέρει στην Page Six πως χρειάζεται παραπάνω χρόνο.

«Έχει εμφανίσει μια πρόοδο, αλλά χρειάζεται ακόμα αρκετό χρόνο για να επιστρέψει δυναμικά στις πρόβες», είπε η πηγή. Πρόσθεσε ωστόσο, πως η Μαντόνα εργάζεται εντατικά και προσπαθεί να φροντίσει και την τελευταία λεπτομέρεια.

