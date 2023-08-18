Δίωξη στον οδηγό του βυτιοφόρου για εμπρησμό από αμέλεια – Έρευνα και για το κλείσιμο της Αθηνών-Κορίνθου

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Στην άσκηση ποινικής δίωξη σε βάρος του οδηγού του βυτιοφόρου που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, του ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια (πλημμέλημα).

Παράλληλα, ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα και για τον ιδιοκτήτη (νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) του βυτιοφόρου προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ευθύνες του για το ίδιο αδίκημα.

Η εντολή του εισαγγελέα είναι να διαπιστωθεί εάν είχε γίνει επαρκής συντήρηση του βυτιοφόρου, καθώς φαίνεται πως η φωτιά προήλθε από μηχανολογική βλάβη. Το όχημα, σύμφωνα με τα στοιχεία, διέθετε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (ΚΤΕΟ κ.λπ.).

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών έδωσε, επίσης, εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμοδίων Αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την εξασφάλιση της προστασίας των οδηγών.

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