search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2023 13:47

Δίωξη στον οδηγό του βυτιοφόρου για εμπρησμό από αμέλεια – Έρευνα και για το κλείσιμο της Αθηνών-Κορίνθου

18.08.2023 13:47
vitioforo_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην άσκηση ποινικής δίωξη σε βάρος του οδηγού του βυτιοφόρου που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, του ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα του εμπρησμού από αμέλεια (πλημμέλημα).

Παράλληλα, ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα και για τον ιδιοκτήτη (νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) του βυτιοφόρου προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ευθύνες του για το ίδιο αδίκημα.

Η εντολή του εισαγγελέα είναι να διαπιστωθεί εάν είχε γίνει επαρκής συντήρηση του βυτιοφόρου, καθώς φαίνεται πως η φωτιά προήλθε από μηχανολογική βλάβη. Το όχημα, σύμφωνα με τα στοιχεία, διέθετε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (ΚΤΕΟ κ.λπ.).

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών έδωσε, επίσης, εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμοδίων Αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί εάν προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την εξασφάλιση της προστασίας των οδηγών.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα μέσα στη θάλασσα στο Μαράθι – Τοξικό ψάρι του… Ινδικού, την έσωσε το μαγιό

Άγριος καβγάς στο κέντρο των Χανιών – Στο νοσοκομείο 18χρονη (Video) 

Συλλήψεις σε Μύκονο, Πάρο και Ρόδο – Είχαν στήσει ανάκλιντρα και εξέδρες στη θάλασσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MQ-9 Reaper
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το 25% των drones MQ-9 Reaper έχασαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Το καθένα κοστίζει ως 50 εκατ. δολάρια

emprismos_sindos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος για τους εμπρησμούς στη Σίνδο

arkoudotrypa
ΕΛΛΑΔΑ

«Αρκουδότρυπα»: Οι ομοφοβικές αντιδράσεις ακύρωσαν την προβολή της ταινίας σε χωριό της Αιγιαλείας

skiathos-nick-karvounis-8PR1tT9UmmU-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη κατάληψη αιγιαλού σε Σκόπελο και Σκιάθο

ADONIS_STATHIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνεχίστηκε η «κόντρα» Γεωργιάδη – Στάθη: «Έστω και λόγω της κακία σας φανήκατε χρήσιμος» – «Άλλο τι ειπείν ουκ έχω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:31
MQ-9 Reaper
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το 25% των drones MQ-9 Reaper έχασαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Το καθένα κοστίζει ως 50 εκατ. δολάρια

emprismos_sindos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος για τους εμπρησμούς στη Σίνδο

arkoudotrypa
ΕΛΛΑΔΑ

«Αρκουδότρυπα»: Οι ομοφοβικές αντιδράσεις ακύρωσαν την προβολή της ταινίας σε χωριό της Αιγιαλείας

1 / 3