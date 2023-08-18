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18.08.2023 13:40

ΠΑΣΟΚ για τη φωτιά στο βυτιοφόρο: «Φέρνει στην επικαιρότητα σοβαρά θέματα οδικής ασφάλειας»

18.08.2023 13:40
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Tο περιστατικό με την εκδήλωση φωτιάς σε βυτιοφόρο όχημα στο 46ο χλμ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου «φέρνει στην επικαιρότητα σοβαρά θέματα οδικής ασφάλειας», σύμφωνα με ανακοίνωση του Τομέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Ευτυχώς δεν τέθηκαν σε υψηλό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, δεδομένου ότι το περιστατικό δεν συνέβη κατά τη διάρκεια διέλευσης του βυτιοφόρου εντός των υπογείων έργων της συγκεκριμένης οδού», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Όμως, «το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να απαντήσει αν παραβιάστηκαν από την Τροχαία οι κανόνες αδειοδότησης διέλευσης επικίνδυνων φορτίων εντός της σήραγγας, όπως ορίζονται από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων», προστίθεται.

Επιπλέον, σημειώνεται πως «οφείλει να διασφαλίσει ότι η διέλευση επικίνδυνων φορτίων εντός των υπογείων έργων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας γίνεται σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές ασφάλειας και επιτηρείται επαρκώς από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς της οδού».

Σχετικά με «την πολύωρη ταλαιπωρία των χρηστών της οδού από τη διακοπή της κυκλοφορίας σε έναν αυτοκινητόδρομο ακριβής διέλευσης, στον οποίο είχαμε και πρόσφατα το περιστατικό κατάρρευσης γέφυρας κατά τη διάρκεια συντήρησης, το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να ζητήσει από τον παραχωρησιούχο θεσμική ενημέρωση, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης παραχώρησης αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση της οδού», υποστηρίζει ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Επανέρχεται στο προσκήνιο ένα μεγάλο θέμα οδικής ασφάλειας που αφορά την ανανέωση του στόλου των φορτηγών οχημάτων. Η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας φορτηγών οχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (22,7 έτη με αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ τα 14,2 έτη) και απαιτείται ένα εθνικό σχέδιο ανανέωσης του στόλου, το οποίο θα θωρακίζει την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον», καταλήγει η ανακοίνωση.

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