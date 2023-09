Φεστιβάλ Σύγχρονου Θεάτρου «Το Ιταλικό Θέατρο στην Ελλάδα», ένας νέος θεσμός είναι γεγονός.

Το Ιταλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και η Σχολή Θεάτρου Εκατό ξεκινούν μία πολιτισμική συνεργασία, μία ανταλλαγή κουλτούρας, εθίμων και τέχνης.

Το Ιταλικό Θέατρο στην Ελλάδα είναι ένας θεσμός που ευελπιστούμε να αγκαλιαστεί από το κοινό. Σύγχρονα Ιταλικά θεατρικά έργα, θα μεταφραστούν ειδικά στα ελληνικά, και θα δοθούν στους καθηγητές της Σχολής, καταξιωμένους και έμπειρους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα έργα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην χώρα μας.

Η σύγχρονη ιταλική δραματουργία εντυπωσιάζει με τον λόγο της, την διεισδυτικότητα της και την ανατρεπτική ματιά.

Οι έλληνες σκηνοθέτες της Θεάτρου Εκατό θα αναμετρηθούν με καινούργιο υλικό, σε πρώτη ανάγνωση και θα φέρουν τη σύγχρονη Ιταλική γραφή στη σύγχρονη Ελληνική σκηνή.

Το φεστιβάλ είναι πολυεπίπεδο θεματικά και το κάθε έργο πραγματεύεται διαφορετικές ιστορίες, αξίες, το σήμερα, το χθες, το αύριο, τον κόσμο μας, τον ψυχισμό μιας κοινωνίας, διαφορετικής; Ίδιας; της κοινωνίας των ανθρώπων.

